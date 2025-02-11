Как продавать прослеживаемые товары на Ozon

Если организация продает прослеживаемый товар на маркетплейсе, то ей необходимо сдавать отчет по прослеживаемости и оформлять другие документы. Разбираемся, как это сделать.

Ситуация: организация является плательщиком НДС и передает Ozon прослеживаемый товар. РНПТ (регистрационный номер партии товара) есть, однако он не попал в накладную. Товар был проведен по Отчету комиссионера, и в результате прослеживаемый товар не попал в декларацию по НДС. Что делать?

Согласно п. 5 ст. 169 НК при реализации прослеживаемого товара плательщиком НДС нужно составлять в электронной форме счет-фактуру с указанием реквизитов прослеживаемости и вносить эти сведения в книгу продаж. Если сведения о реквизитах не указаны в декларации по НДС, то формируются необоснованные остатки товаров у поставщиков и возникают расхождения в Национальной системе прослеживаемости товаров.

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Пока ответственности в сфере прослеживаемости не введено. А подача уточненной декларации — это право налогоплательщика, а не обязанность. Произошло искажение остатков товара, так как он был продан.

В Отчете о прослеживаемости не нужно отражать операции, которые не указаны в п. 33 Положения о национальной системе прослеживаемости товаров (утв. постановлением Правительства от 01.07.2021 № 1108) согласно письму ФНС от 20.01.2022 № ЕА-4-15/527@.

Передавать РНПТ (регистрационный номер партии товара) маркетплейсу необязательно. Если покупатель-юридическое лицо запросит номер, то Ozon запросит его у продавца.

Если продавец хочет, чтоб для юридических лиц указывался этот номер, то нужно через ЭДО передавать маркетплейсу УПД-2 с указанием РНПТ. Скорее всего, если покупатель не обратился к маркетплейсу за номером, то он ему не нужен.

Исправлять данные по продаже товаров, подлежащих прослеживаемости, за прошлые налоговые периоды необходимо в своем учете.