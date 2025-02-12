ООО получает оплату по исполнительному листу: как отразить в 1С

Если ООО получает оплату по исполнительному листу, то необходимо отразить эти поступления в 1С. Разбираемся, какие проводки использовать.

Ситуация: ООО подало в суд на ИП и выиграло. Теперь компания ежемесячно получает деньги от предпринимателя. Как отразить эти поступления в 1С?

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Если ООО выставило претензию, то в 1С отражать это надо так:

В разделе «Операции» выбрать «Операция, введенная вручную» или раздел «Продажи», нажать на блок «Расчеты с контрагентами» и выбрать «Начисление пеней». Ввести нужно такие проводки: Дт 76.02 Контрагент — Кт 91.01 (начислена неустойка, документ на дату решения суда). Далее нужно выбрать «Поступление на расчетный счет», вид «Прочее поступление». Проводки будут такие: Дт 51 — Кт 76.02 УФССП (поступление денежных средств от приставов на р/с). После этого необходимо выбрать раздел «Покупки», вкладка «Корректировка долга» с видом операции «Прочие корректировки». Проводки такие: Дт 76.02 УФССП — Кт 76.02 (Контрагент – взаимозачет).

Если ООО взыскивает дебиторскую задолженность, то отражается это так: