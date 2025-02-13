Нечестная игра: как избежать плагиата в бизнесе

Судиться с каждым, кто скопировал сайт или продукт, невозможно. Однако есть некоторые методы борьбы с несправедливостью.

О них на своем собственном опыте расскажет Рамиль Садеев — совладелец завода по производству террасной доски и изделий из ДПК WOODGRAND.

Копирование продуктов

Что касается бизнеса, то здесь полет фантазии высокий. Некоторые ловкие предприниматели копируют сами продукты: заказывают товар, изучают и пытаются повторить — разумеется, не все подряд, а то, что пользуется спросом.

Конечно, изготовить точь-в-точь не получается, но некоторые умельцы делают максимально похоже. А это очень вредит репутации фирмы, товар которой скопировали, потому что обычно воспроизводят только внешний вид, а качество оставляет желать лучшего.

Такой плагиат может негативно отразиться на всем рынке конкретного товара, а не только на конкретной компании.

Например, фирма производит террасную доску из древесно-полимерного композита. Продукция завоевала доверие покупателей — качество на высоте. В другой компании решают повторить успех и копируют товар.

Вот только добротностью такая продукция может не отличаться, поскольку украсть рецепт состава возможности нет и приходится импровизировать. Потребители останутся недовольны, и у них может сложиться убеждение, что стройматериал в целом не заслуживает внимания.

Копирование идей

Дублируют нечестные бизнесмены не только продукцию. В сети можно наткнуться на такой же сайт, баннеры, презентационный материал — вплоть до шрифта. Копируют чужие акции, предложения по рассрочке, гарантии. Если у компании имеются видео-инструкции к товару — конкуренты могут взять их себе тоже, скрыв логотип и подставив вместо него свой.

Самая распространенная история — копирование карточек товара на маркетплейсах. Причем некоторые хитрые дельцы идут на уловки: копируют не в точности, а с некоторыми отличиями, и в этом случае предъявить претензию не получится — карточку признают уникальной. Но если информация клонирована в точности, то бороться за свои права можно и нужно: необходимо написать жалобу в службу поддержки маркетплейса и в доказательство прикрепить договор с дизайнером, который эту карточку делал.

Бывает, что копируют название компании. Случайно: просто так совпало, что одно и то же слово или словосочетание пришло в голову нескольким людям — такое бывает.

Иногда копируют специально — позавидовали репутации. В обоих случаях сначала стоить обсудить проблему мирно при помощи переговоров.

Если же представители компании на связь не выходят — послать им досудебную претензию и, если это не решило дела, обращаться в суд. Но победа будет вам обеспечена только в том случае, если товарный знак зарегистрирован.

Как еще бороться с плагиатом

Полностью искоренить копирование продукции или идей, разумеется, не получится, но и сидеть сложа руки не стоит. Что сделать владельцам компаний, чтобы минимизировать урон, который могут нанести любители присвоить себе чужой интеллектуальный труд?

постоянно улучшать качество своей продукции, услуг и сервиса;

заключать с подрядчиками договор о неразглашении , чтобы в своем портфолио подрядчик не раскрывал никаких подробностей о компании, которой оказывал услуги;

оформить патент ;

постоянно следить за конкурентами — какие рекламные кампании и акции у них проходят, можно даже стать тайным покупателем.

А что грозит похитителям идей, если дело все-таки дойдет до суда? За плагиат предусмотрена уголовная ответственность — виновник наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Но обычно все заканчивается немаленьким штрафом — в несколько сотен тысяч рублей. Поэтому гораздо дешевле все же генерировать свои собственные идеи.