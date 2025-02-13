Учет доходов

Как в 2025 году признавать доходы по разным договорам, в том числе прошлых лет

С 2024 года повышена ставка по налогу на прибыль. Это вызвало вопросы, связанные с учетом доходов по договорам прошлых лет. Ответ подготовили эксперты бератора Практическая энциклопедия бухгалтера.
Как в 2025 году признавать доходы по разным договорам, в том числе прошлых лет
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Источник: Бухгалтерия.ру

Законом от 12 июля 2024 г. № 176-ФЗ с 2025 года повышена общая ставка налога на прибыль с 20% до 25%.

При определении доходов 2025 года по договорам прошлых лет, не важно, когда был заключен договор, в рамках которого получен доход.

Значение имеет:

  • вид договора;

  • дата получения дохода;

  • факт и дата отражения дохода в налоговом учете.

Никаких переходных положений по вопросам налогообложения прибыли не предусмотрено. При этом, произвольно переносить признание доходов на другие периоды нельзя.

При методе начисления доход учитывается в том периоде, к которому он относится. Реализация признается на дату дня перехода права собственности от продавца к покупателю.

Доходы считают полученными в том периоде, когда у фирмы появилось право на их получение (например, организация передала покупателю товар, и он обязан с ней расплатиться). Когда фирма получит деньги или иное имущество в счет оплаты товара, значения не имеет.

При кассовом методе доход учитывается в периоде поступления денег от контрагента.

Повышенную ставку 25% следует применять к налоговой базе, сформированной по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев 2025 года и за весь 2025 год.

Как признание дохода связано с типом договора

К какому периоду относить те или иные доходы при методе начисления, зависит от вида договора, в рамках которого они получены.

Договор поставки

Моментом определения налоговой базы по договору поставки или другого имущества является дата перехода права собственности на товары (имущество) (п. 3 ст. 271 НК). Это, как правило, момент передачи ценностей, если в договоре не прописаны другие условия (п. 1 ст. 223 ГК).

Независимо от даты оплаты, если право собственности на товары перешло к покупателю в 2024 году, доходы по договору поставки продавец должен признать в 2024 году и применить ставку 20%.

Если право собственности на товары перешло в 2025 году, доходы относятся к 2025 году и облагаются по ставке 25%.

Договор аренды

Моментом определения налоговой базы по доходам от аренды является, согласно подпункту 4 пункта 3 статьи 271 НК:

  • момент расчетов в соответствии с договором;

или

  • момент предъявления документов, которые служат основанием для расчетов.

Это, как правило, последний день месяца аренды. Исходя из этого, доход по аренде за декабрь 2024 года нужно признать как доход, полученный в декабре 2024 года, и обложить его налогом по ставке 20%. А начиная с арендной платы за январь 2025 года, доходы будут относиться к 2025 году и облагаться по ставке 25%.

Договор коммерческой концессии

По правилам НК доходы от передачи исключительных прав признаются:

  • если правообладатель получает платеж единовременно, — на последний день отчетного (налогового) периода в течение срока действия договора (п. 1, 2 ст. 271 НК);

  • если платежи поступают равномерно (ежемесячно или ежеквартально равными платежами), то доход возникает в соответствующем периоде.

Это порядок действует и в 2025 году.

Абонентские договоры

Это, как вы знаете, договоры оказания услуг связи, электроснабжения и др. с определенным периодом действия. Так называемые длящиеся договоры.

По таким договорам доходы распределяются по отчетным (налоговым) периодам исходя из принципа равномерности признания доходов, согласно пункту 2 статьи 271 НК. Варианты такие:

  • При равномерном поступлении платежей (равными платежами ежемесячно или ежеквартально) доход возникает в соответствующем периоде.

  • Платеж может быть получен в начале действия договора. В этом случае можно выбрать один из вариантов для учета дохода:

    • единовременно на день расчетов (дату предъявления документов на оплату);

    • распределять равномерно в течение срока действия договора.

При оплате в конце срока действия договора доход необходимо распределять равномерно в течение срока его действия.

Договоры оказания услуг, выполнения работ, не относящиеся к длящимся

По договору об оказании услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность, а заказчик — произвести оплату (ст. 779 ГК).

Срок не важен, хотя и может быть указан (и на практике чаще всего условие о нем включается в договор). Но по правилам НК доходы по таким договорам включают в налоговую базу в момент подписания акта приемки работ, момент подписания акта оказанных услуг (п. 3 ст. 271 НК).

Если акт оказания услуг (выполнения работ) подписан в 2024 году, то доходы относятся к 2024 году. Если фактически услуги оказаны (работы выполнены), и акт подписан в 2025 году, то доход относится к 2025 году и облагается по ставке 25%.

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