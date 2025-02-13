Как в 2025 году признавать доходы по разным договорам, в том числе прошлых лет

С 2024 года повышена ставка по налогу на прибыль. Это вызвало вопросы, связанные с учетом доходов по договорам прошлых лет. Ответ подготовили эксперты бератора Практическая энциклопедия бухгалтера.

Источник: Бухгалтерия.ру

Законом от 12 июля 2024 г. № 176-ФЗ с 2025 года повышена общая ставка налога на прибыль с 20% до 25%.

При определении доходов 2025 года по договорам прошлых лет, не важно, когда был заключен договор, в рамках которого получен доход.

Значение имеет:

вид договора;

дата получения дохода;

факт и дата отражения дохода в налоговом учете.

Никаких переходных положений по вопросам налогообложения прибыли не предусмотрено. При этом, произвольно переносить признание доходов на другие периоды нельзя.

При методе начисления доход учитывается в том периоде, к которому он относится. Реализация признается на дату дня перехода права собственности от продавца к покупателю.

Доходы считают полученными в том периоде, когда у фирмы появилось право на их получение (например, организация передала покупателю товар, и он обязан с ней расплатиться). Когда фирма получит деньги или иное имущество в счет оплаты товара, значения не имеет.

При кассовом методе доход учитывается в периоде поступления денег от контрагента.

Повышенную ставку 25% следует применять к налоговой базе, сформированной по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев 2025 года и за весь 2025 год.

Как признание дохода связано с типом договора

К какому периоду относить те или иные доходы при методе начисления, зависит от вида договора, в рамках которого они получены.

Договор поставки

Моментом определения налоговой базы по договору поставки или другого имущества является дата перехода права собственности на товары (имущество) (п. 3 ст. 271 НК). Это, как правило, момент передачи ценностей, если в договоре не прописаны другие условия (п. 1 ст. 223 ГК).

Независимо от даты оплаты, если право собственности на товары перешло к покупателю в 2024 году, доходы по договору поставки продавец должен признать в 2024 году и применить ставку 20%.

Если право собственности на товары перешло в 2025 году, доходы относятся к 2025 году и облагаются по ставке 25%.

Договор аренды

Моментом определения налоговой базы по доходам от аренды является, согласно подпункту 4 пункта 3 статьи 271 НК:

момент расчетов в соответствии с договором;

или

момент предъявления документов, которые служат основанием для расчетов.

Это, как правило, последний день месяца аренды. Исходя из этого, доход по аренде за декабрь 2024 года нужно признать как доход, полученный в декабре 2024 года, и обложить его налогом по ставке 20%. А начиная с арендной платы за январь 2025 года, доходы будут относиться к 2025 году и облагаться по ставке 25%.

Договор коммерческой концессии

По правилам НК доходы от передачи исключительных прав признаются:

если правообладатель получает платеж единовременно , — на последний день отчетного (налогового) периода в течение срока действия договора (п. 1, 2 ст. 271 НК);

если платежи поступают равномерно (ежемесячно или ежеквартально равными платежами), то доход возникает в соответствующем периоде.

Это порядок действует и в 2025 году.

Абонентские договоры

Это, как вы знаете, договоры оказания услуг связи, электроснабжения и др. с определенным периодом действия. Так называемые длящиеся договоры.

По таким договорам доходы распределяются по отчетным (налоговым) периодам исходя из принципа равномерности признания доходов, согласно пункту 2 статьи 271 НК. Варианты такие:

При равномерном поступлении платежей (равными платежами ежемесячно или ежеквартально) доход возникает в соответствующем периоде.

Платеж может быть получен в начале действия договора. В этом случае можно выбрать один из вариантов для учета дохода: единовременно на день расчетов (дату предъявления документов на оплату); распределять равномерно в течение срока действия договора.



При оплате в конце срока действия договора доход необходимо распределять равномерно в течение срока его действия.

Договоры оказания услуг, выполнения работ, не относящиеся к длящимся

По договору об оказании услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность, а заказчик — произвести оплату (ст. 779 ГК).

Срок не важен, хотя и может быть указан (и на практике чаще всего условие о нем включается в договор). Но по правилам НК доходы по таким договорам включают в налоговую базу в момент подписания акта приемки работ, момент подписания акта оказанных услуг (п. 3 ст. 271 НК).

Если акт оказания услуг (выполнения работ) подписан в 2024 году, то доходы относятся к 2024 году. Если фактически услуги оказаны (работы выполнены), и акт подписан в 2025 году, то доход относится к 2025 году и облагается по ставке 25%.