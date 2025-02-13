Как исправить ошибки в годовой бухгалтерской отчетности

Если организация обнаружила ошибки в годовой бухотчетности, то ее нужно исправить. Рассказываем, как это сделать по правилам ПБУ 22/2010.

Бухгалтерская отчетность утверждается годовым собранием акционеров или советом директоров. От того, утверждена ли она или нет, зависит способ исправления существенности ошибок.

Ошибки прошлых лет в бухучете исправляют в соответствии с их существенностью (ее уровень прописывается и в учетной политике). Как правило, такими ошибками признаются те, которые искажают строку отчетности на 5% или более.

Если ошибки несущественные, то в месяце обнаружения делаются проводки в корреспонденции с 91 счетом согласно п. 6, 14 ПБУ 22/2010. Если ошибка состоит в том, что не были проведены акты оказанных поставщиком услуг, то проводка будет такая: Дт 91.2 — Кт 20 (26,44).

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Существенные ошибки, выявленные до утверждения отчетности, исправляются записями на 31 декабря. Отчетность формируется и подписывается заново.

В налоговую сдается уточненная отчетность в том случае, если была отправлена подписанная, но еще не утвержденная с существенными ошибками по п. 8 ПБУ 22/2010.

Существенные ошибки, которые были выявлены после утверждения отчетности, исправляются в текущем году, в корреспонденции со счетом 84. В отчетности текущего года нужно сделать ретроспективный пересчет, то есть отразить данные за прошлые годы так, как будто ошибок не было.

По мнению Минфина (изложено в письме от 08.02.2016 № 07-01-09/6117) в пояснениях к отчетности за текущий год нужно написать, почему изменились данные отчетности за прошлые годы.

По налогу на прибыль ошибку можно исправить в текущем году в том случае, если из-за ошибки прибыль завысилась, а не снизилась по п. 1 ст. 54 НК.