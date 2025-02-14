На какие выплаты от государства можно рассчитывать, если уволили с работы, а до пенсии еще несколько лет

Люди предпенсионного возраста все чаще задают вопрос: что делать, если уволили с работы, сбережений нет, на другую работу не берут, а пенсионный возраст еще не наступил. Можно ли в этой ситуации рассчитывать на помощь от государства. Сегодня будем разбираться с этим вопросом.

Предпенсионеры могут выйти на пенсию по старости досрочно, если до наступления общего пенсионного возраста осталось не более 2 лет. Но здесь должны быть соблюдены следующие условия:

1. Безработный должен иметь не менее 20 лет стажа для женщин и 25 лет для мужчин и минимальное количество пенсионных баллов на лицевом счете. Эту информацию подтверждает СФР по запросу от ЦЗ.

2. Гражданин должен быть уволен в связи с сокращением штата или ликвидацией предприятия.

3. У гражданина нет возможности устроиться на работу. Кроме того, отсутствие такой возможности должно подтверждаться такими обстоятельствами, как отсутствие нарушений сроков перерегистрации в ЦЗ, гражданин не отказывался от вариантов подходящей работы, от прохождения обучения.

Если все условия соблюдены, тогда ЦЗ принимает решение о направлении гражданина на досрочную пенсию. Но, здесь важно подчеркнуть, что выдача направления, это право ЦЗ, а не его обязанность.

Также и судебная практика показывает, что ЦЗ не сложно обосновать свой отказ направить безработного на досрочную пенсию.

Если предпенсионеру отказано в назначении досрочной пенсии по направлению от ЦЗ, то остается два варианта.

1. Получать пособие по безработице. Предпенсионеры имеют право на повышенный размер пособия, если они встали на учет в ЦЗ в течение года со дня увольнения. С 01.02.2024 это 13 738,61 руб. Кроме того пособие выплачивается 12 месяцев в течение 1,5 лет.

При этом период выплаты дополнительно увеличивается на две недели за каждый год сверх стажа в 20 и 25 лет для женщин и мужчин соответственно.

2. Обращение за адресной помощью в региональное отделение соцзащиты. Такую помощь могут получать малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане с доходом ниже величины прожиточного минимума.

Для получения такой помощи в каждом регионе действуют свои правила.

Законодательство: