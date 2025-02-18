Нужны ли российской экономике мигранты

В последние два года не утихают споры вокруг темы трудовых мигрантов. Россияне считают, что те все получают на блюдечке с голубой каемочкой, правительство вводит для них новые ограничения и штрафы, а производство и бизнес жалуются на острую нехватку рабочих рук.

Из-за демографического кризиса справиться с дефицитом кадров можно только с помощью мигрантов. Но и они не спешат в Россию, выбирая страны с более стабильной валютой.

Любой стране нужны рабочие руки. Их можно вырастить самостоятельно или пригласить из других стран. В первом случае процесс долгий и дорогой: на это уходит минимум 20 лет, а то и больше, кроме того, государство оплачивает учебу и лечение будущего работника. Впрочем, повзрослев, он может и не остаться в стране, выбрав жизнь за границей.

Во втором случае, когда на работу приглашают мигрантов, государство экономит 20 лет и много денег. Приезжие сразу приступают к работе и начинают платить налоги в бюджет России.

Это упрощенный расклад, но он подразумевает, что у экономики есть выбор. Но что делать, когда его нет: людей не хватает здесь и сейчас, предприниматели жалуются на дефицит рабочих рук, представители регулятора рапортуют о замедлении экономического роста, так как «работать некому».

Ситуация понятная: если нет своих работников, нужно делать страну привлекательной для иностранцев. Пусть приезжают, работают на производстве и увеличивают благосостояние страны. Но не все так просто: многие таким, казалось бы, простым решением недовольны.

Государство против мигрантов

Если открыть сайт Государственной думы, можно увидеть целый список новых законов, ограничивающих права мигрантов. То для них вводят новые штрафы, то запрещают приезжать со своей семьей, а недавно предложили отказать их детям, не говорящим по-русски, посещать государственные школы.

По мнению депутатов, мигранты стране не нужны. У депутатов нет задачи привлечь больше людей, чтобы закрыть открытые по несколько месяцев вакансии. Пусть этой проблемой занимается бизнес.

Региональный бизнес бьет тревогу

Год назад портал Superjob опубликовал результаты исследования, по которому 85% компаний жаловались на нехватку сотрудников — инженеров, водителей, разнорабочих и так далее. За год ситуация ухудшилась. Дефицит кадров приводит к росту цен. Так, стоимость поездки на такси растет быстрее официальной инфляции.

Благодаря туризму в маленькой Калининградской области рабочие места появляются как грибы после дождя, а закрыть их не получается. Особенно сейчас, когда мигрантам запрещено работать в общепите и транспорте.

Другая проблема — падение рубля. Мигрантам невыгодно работать за слабый рубль. По этой причине им нужно предлагать зарплату от 70 тысяч рублей, в противном случае они выберут другую страну с крепкой валютой и поедут на заработки туда. А российский бизнес без работников закроется.

Кроме того, мигранты также недовольны новыми законами, существенно ограничивающими их права. Стоимость патентов растет, при этом их могут лишить разрешения на работу и депортировать в любой момент. А еще непонятно, зачем гражданину другой страны учить Конституцию, если он приехал на стройку, где вкалывает по 10 часов в день.

А что если настоящая проблема не в дефиците, а в зарплатах?

Некоторые эксперты полагают, что проблема дефицита надуманная. И дело не в том, что работать совсем уж некому, а в том, что за это предлагают слишком мало денег. Россиянин требует больше, в то время как мигрант согласится на небольшую зарплату, да к тому же будет получать ее в конверте, не претендуя на будущую пенсию. А это существенная экономия для бизнеса, которому и так тяжело сводить концы с концами.

Нелегальная занятость — реальная проблема. Как показывают результаты рейдов, часто на предприятиях работают никак не оформленные выходцы из соседних стран. Загнанные в угол, они вынуждены соглашаться на эти условия, при этом их права никто не защищает.

Они не могут рассчитывать на медпомощь при получении травмы на производстве, их могут депортировать без суда и следствия.

Впрочем, многие россияне также не против серых зарплат.

По мнению Михаила Беляева, эксперта Российского института стратегических исследований, ставка на трудовых мигрантах тормозит развитие автоматизации производства.

Логика такая: нужно тратить меньше денег на ввоз мигрантов, а больше вкладываться в развитие, тогда скоро работники просто не понадобятся. Значит ли это, что на стройке должны работать роботы, а в такси — машины с автопилотом, непонятно.

Впрочем, рьяные сторонники отказа от трудовых мигрантов могут торжествовать. По оценкам демографов, в 2024 году число приезжих работников сократилось на 30% по сравнению с допандемийным уровнем. Помогают в этом санкции, слабый рубль, проблемы с денежными переводами в другие страны, а также ксенофобия.

Итог — замедление экономики и неконтролируемый рост цен.