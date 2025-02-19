Как в бухгалтерском и налоговом учетах отразить продажу со скидкой

Если товар продается со скидкой, то договорная цена меняется. Выручку нужно отражать за вычетом скидки. Рассказываем, как учитывать такую продажу в бухгалтерском и налоговом учете.

В бухгалтерском учете доходами от обычных видов деятельности считается выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг по п. 5 ПБУ 9/99. Выручка в данном случае — размер стоимости товара, которая была оплачена покупателем.

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В налоговом учете выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной форме по п. 2 ст. 249 НК.

По п. 1 ст. 424 ГК исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. При этом цены, применяемые в сделках между лицами, не являющимися взаимозависимыми, признаются рыночными на основании п. 1 ст. 105.3 НК.

Поэтому предоставление предусмотренной договором скидки рассматривается как уменьшение цены договора. В этом случае в составе доходов отражаются причитающиеся по договору суммы с учетом скидки согласно письму Минфина от 07.09.2022 № 03-04-06/86955.