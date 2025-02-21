Организация на ОСНО платит кэшбэк за отзывы на товары: как отразить операции в учете

Если организация продает товары на маркетплейсе и решает выплачивать кэшбэк за отзывы, то это нужно отражать в бухгалтерском учете. Необходимо не только подтвердить экономическую обоснованность, но еще и провести расходы в 1С. Рассказываем, как это сделать.

Ситуация: организация на ОСНО хочет выплачивать кэшбэк покупателям за отзывы, но не через маркетплейс, а самостоятельно. Какими проводками отразить операцию в учете?

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В налоговом учете кэшбек отражается во внереализационных расходах. Для подтверждения экономической обоснованности необходимо предусмотреть такие операции в маркетинговой политике. Согласно письму Минфина от 15.09.2017 № 03-04-06/59622 расходы на программу лояльности считаются обоснованными, если они призваны привлекать новых клиентов и сохранять текущих.

По ФСБУ 5/2019 кэшбэк, как и любая премия в денежной форме, меняет стоимость товара. Поэтому на дату на дату перечисления денег нужно отсторнировать выручку от продажи на сумму кэшбэка. Проводки будут такими:

Дт 62 — Кт 90-1 — сторнирована выручка на сумму кешбэка;

Дт 62 — Кт 51 — кэшбэк выплачен покупателю.

Если выплата кэшбэка осуществляется через банк или платежную систему, то проводки будут такими:

Дт 62 — Кт 90-1 — выручка сторнирована на сумму кэшбэка;

Дт 20 (25, 26, 44, 91) — Кт 76 субсчет «Расчеты с посредником» — посредническое вознаграждение включено в расходы;

Дт 76 субсчет «Расчеты с посредником» — Кт 51 (50) — посреднику перечислили его вознаграждение и выплатили кэшбэк покупателю.

Полученные поступления не являются базой для налогообложения по НДФЛ, несмотря на то, что это доходы, которые получают физические лица. Согласно п. 68 ст. 217 НК начислять НДФЛ на эти средства не нужно.