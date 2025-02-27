Что изменилось в налоге на прибыль, новые требования к бухотчетности, правила работы общепита в 2025 году и VII конференция Клерка. Обзор мероприятий с 1 по 15 марта

Время: с 10:00 до 18:00

Формат: онлайн, офлайн, Москва, ул. Космонавта Волкова, 6А, oф.

Стоимость: 8 000 ₽

Хотите получить самую последнюю информацию по всем налоговым изменениям от главных экспертов России по налогам и бухучету?

Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии марта для бухгалтеров VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025».

13 марта в Москве для вас выступят лучшие спикеры страны, которые на практических примерах расскажут и покажут, как работать в 2025 году. Вы получите максимально актуальную информацию и ответы на все вопросы.

Программа:

Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН. Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы. Топ–5 опасных схем налоговой оптимизации. ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС. Изменения в налоговой отчетности и годовая бухотчетность. Проверки бизнеса по работе с СМЗ и ИП: переквалификация договоров в трудовые. Ответы на требования ИФНС.

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