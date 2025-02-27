Что изменилось в налоге на прибыль, новые требования к бухотчетности, правила работы общепита в 2025 году и VII конференция Клерка. Обзор мероприятий с 1 по 15 марта

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3 марта — 10 марта. Юридический минимум для бухгалтера
Время: 19:30
Формат: онлайн
Стоимость: 6 900 ₽
Организационно-правовые формы организаций. Коммерческие и некоммерческие организации. Виды НКО. Понятие предпринимательской деятельности.
НПА. Иерархия. Судебная практика.
Корпоративное управление. Общее собрание. Протоколы. Дивиденды. Утверждение отчетности. Одобрение крупных сделок/сделок с заинтересованностью.
Что такое аудит и когда он нужен.
Прием на работу генерального директора.
Договоры и их виды. Налоговые последствия. Отличия гражданско-правового договора от трудового.
Сроки исковой давности.
Списание дебиторской и кредиторской задолженности.
Административные штрафы: налоговое, трудовое и вн/экономическое законодательство. Налоговые риски.
Субсидиарная ответственность главбуха/руководителя/участника.
Регистрация/ликвидация ООО/ИП. Изменение состава участников общества.
4 марта. Налог на прибыль в 2025 году
Время: c 10:00 до 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Федеральный налоговый вычет и увеличение коэффициентов для учета некоторых видов расходов как способ снизить налоговую нагрузку.
Повышение коэффициента с 1,5 до 2.
Как отразить в учетной политике на 2025 год законные способы оптимизации нагрузки из-за роста ставки
В каких случаях организации потребуется внести корректирующие записи в бухучете и как это сделать.
4 марта. Как составить идеальную бухгалтерскую отчетность. Все новые стандарты бухучета. Донастройка СВК
Время: c 10:00 до 16:00
Формат: онлайн
Стоимость: 18 000 ₽
Бухгалтерская отчетность — рекомендации аудитора.
Стыковка форм бухгалтерской отчетности.
Чувствительная информация (связанные стороны, бенефициары, операции с ними, вознаграждения руководства) и ее отражение в бухгалтерской отчетности, основания для изъятий.
Детальный обзор типичных ошибок и замечания аудиторов: как составить идеальную бухгалтерскую отчетность, учитывая требования стандартов.
Изменения правил учета НМА. ФСБУ/14 «Нематериальные активы».
Переходные положения ФСБУ/14: рассмотрим все варианты.
Сфера действия ФСБУ/28 «Инвентаризация», порядок вступления в силу.
Система внутреннего контроля — периметр ответственности главного бухгалтера.
4 марта. Как подготовиться к новым правилам расчета гостей с 1 марта 2025 года
Время: 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Новые правила расчета с 1 марта: пречек, фискальный чек, потом оплата.
Почему вводят новый порядок работы.
Кого коснутся нововведения с 1 марта.
Как настроить кассу и чему обучить персонал.
Почему важно корректно формировать чеки и использовать пречеки.
Возможные сложности и как их избежать.
Как работать с нововведениями на примере Контур.Маркета.
6 марта. Битрикс24 для производства: эталонный портал
Время: c 12:00 до 13:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Универсальный портал для производства.
Организация работы с задачами на производстве в Битрикс24.
Автоматизация согласований.
BI-аналитика.
Автоматизация при выявлении брака на производстве.
Тендерная воронка в Битрикс24.
Воронка найма и адаптации для HR.
Интеграции Битрикс24 и 1С.
Кейсы производственных компаний.
11 марта. Формирование актуальной финансовой стратегии при работе с Гособоронзаказом
Время: c 10:00 до 16:00
Формат: онлайн
Стоимость: 28 000 ₽
Работа с уполномоченными банками в рамках режима использования отдельного счета.
Особенности финансовой стратегии при работе с органами Федерального казначейства.
Контракты и контроль.
Обзор изменений по ГОЗ в 2024-2025 гг.
Финансовая стратегия исполнителя ГОЗ и государственное регулирование цен по ГОЗ: как найти баланс и рассчитать цену.
12 марта. Переход на КЭДО: правовые аспекты, ЛНА и судебная практика
Время: 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
С каких кадровых процессов проще всего стартовать переход на КЭДО.
Как определить, в какие ЛНА необходимо внести изменения.
С чего начать: перейти на КЭДО или изменить ЛНА до внедрения.
Какая судебная практика есть в кадровом электронном документообороте.
Как перевести трудоустройство в онлайн с КЭДО: преимущества электронного приема на работу, нюансы законодательства.
Посмотрим на практике, как выглядит процесс в Контур.КЭДО.
13 марта. VII Всероссийская бухгалтерская конференция
Время: с 10:00 до 18:00
Формат: онлайн, офлайн, Москва, ул. Космонавта Волкова, 6А, oф.
Стоимость: 8 000 ₽
Хотите получить самую последнюю информацию по всем налоговым изменениям от главных экспертов России по налогам и бухучету?
Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии марта для бухгалтеров VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025».
13 марта в Москве для вас выступят лучшие спикеры страны, которые на практических примерах расскажут и покажут, как работать в 2025 году. Вы получите максимально актуальную информацию и ответы на все вопросы.
Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН.
Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы.
Топ–5 опасных схем налоговой оптимизации.
ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС.
Изменения в налоговой отчетности и годовая бухотчетность.
Проверки бизнеса по работе с СМЗ и ИП: переквалификация договоров в трудовые.
Ответы на требования ИФНС.
Квест: «Кнопка заказов»
Время: —
Формат: онлайн
Стоимость: 3 500 ₽
Этап 1 — Определите свою нишу и упакуйте себя в онлайне.
Этап 2 — Создание уникального предложения.
Этап 3 — Поиск клиентов онлайн.
Этап 4 — Коммуникация с клиентом.
Этап 5 — Закрытие сделки.
НДС: от понятия до декларации к реформе 2025
Время: —
Формат: онлайн
Стоимость: 14 700 ₽
Программа тарифа «НДС: российские контрагенты».
Дополнительно на тарифе «НДС: российские и иностранные контрагенты».
ВЭД: внешнеэкономическая деятельность для бухгалтера
Время: —
Формат: онлайн
Стоимость: 27 400 ₽
Модуль 1. Теория ВЭД.
Модуль 2. Отражение ВЭД в 1С.
Интенсив: «Как бухгалтеру легко выйти в онлайн на 100 тыс. рублей регулярно»
Время: —
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Видео 1 – Узнаете почему клиенты не платят Вам дорого.
Видео 2 – Что мешает зарабатывать больше?
Видео 3 – Научитесь дорого продавать свои бухгалтерские услуги.
Видео 4 – Поймете как создать поток платежеспособных клиентов.
Презентация курса «Финансовый директор». Финансовый анализ и диагностика бизнеса
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, дом 7, стр. 2, 7, oф.
Стоимость: бесплатно
Финансовый анализ и диагностика бизнеса.
Практическое Бюджетирование.
Выбор оптимальной формы финансирования.
Дивидендная политика компании.
Управление оборотным капиталом компании.
Практический расчет оценки стоимости компании доходным методом.
Анализ инвестиционных проектов.
Риск-менеджмент.
Антикризисное управление.
Особенности работы с предприятиями, зарегистрированными в оффшорных зонах.
Управленческий учет в отдельной компании.
ИТ-компания: что нужно знать бухгалтеру, юристу и руководителю для применения льгот
Время: —
Формат: онлайн
Стоимость: 14 700 ₽
ИТ-аккредитация. Меры государственной поддержки ИТ.
Налоговые и неналоговые льготы.
Аккредитация ИТ-компании.
Создание и монетизация объектов интеллектуальной собственности.
Контроль соответствия требованиям ИТ-КОМПАНИИ. Защитный файл.
Презентация квалификации CPA для управления финансами компании (Финансовый «МВА»)
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.
Стоимость: бесплатно
Финансовый учет (МСФО).
«Управленческий учет».
«Налоги, Право».
«Аудит МСА».
«Финансовый менеджмент».
Знания по всем этим курсам объединены в единую полную логичную систему.
Презентация квалификации CPA — самые востребованные финансисты в бизнесе
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.
Стоимость: бесплатно
Концептуальные основы подготовки и составления финансовой отчетности.
Новая модель признания выручки, договора с покупателями.
Дебиторская задолженность Запасы. Дисконтирование. Практика решения задач.
Основные средства. Нематериальные активы.
SAP/ERP для работы и прохождения тестирования при трудоустройстве
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.
Стоимость: 19 990 ₽
Глава 1. Первые шаги в системе.
Глава 2. Ввод операций по счетам главной книги.
Глава 3. Процесс закупки.
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