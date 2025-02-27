Обзоры для бухгалтера

Что изменилось в налоге на прибыль, новые требования к бухотчетности, правила работы общепита в 2025 году и VII конференция Клерка. Обзор мероприятий с 1 по 15 марта

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.

3 марта — 10 марта. Юридический минимум для бухгалтера

Время: 19:30

Формат: онлайн

Стоимость: 6 900 ₽

Программа:

  1. Организационно-правовые формы организаций. Коммерческие и некоммерческие организации. Виды НКО. Понятие предпринимательской деятельности.

  2. НПА. Иерархия. Судебная практика.

  3. Корпоративное управление. Общее собрание. Протоколы. Дивиденды. Утверждение отчетности. Одобрение крупных сделок/сделок с заинтересованностью.

  4. Что такое аудит и когда он нужен.

  5. Прием на работу генерального директора.

  6. Договоры и их виды. Налоговые последствия. Отличия гражданско-правового договора от трудового.

  7. Сроки исковой давности.

  8. Списание дебиторской и кредиторской задолженности.

  9. Административные штрафы: налоговое, трудовое и вн/экономическое законодательство. Налоговые риски.

  10. Субсидиарная ответственность главбуха/руководителя/участника.

  11. Регистрация/ликвидация ООО/ИП. Изменение состава участников общества.

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4 марта. Налог на прибыль в 2025 году

Время: c 10:00 до 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Федеральный налоговый вычет и увеличение коэффициентов для учета некоторых видов расходов как способ снизить налоговую нагрузку.

  2. Повышение коэффициента с 1,5 до 2.

  3. Как отразить в учетной политике на 2025 год законные способы оптимизации нагрузки из-за роста ставки

  4. В каких случаях организации потребуется внести корректирующие записи в бухучете и как это сделать.

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4 марта. Как составить идеальную бухгалтерскую отчетность. Все новые стандарты бухучета. Донастройка СВК

Время: c 10:00 до 16:00

Формат: онлайн

Стоимость: 18 000 ₽

Программа:

  1. Бухгалтерская отчетность — рекомендации аудитора.

  2. Стыковка форм бухгалтерской отчетности.

  3. Чувствительная информация (связанные стороны, бенефициары, операции с ними, вознаграждения руководства) и ее отражение в бухгалтерской отчетности, основания для изъятий.

  4. Детальный обзор типичных ошибок и замечания аудиторов: как составить идеальную бухгалтерскую отчетность, учитывая требования стандартов.

  5. Изменения правил учета НМА. ФСБУ/14 «Нематериальные активы».

  6. Переходные положения ФСБУ/14: рассмотрим все варианты.

  7. Сфера действия ФСБУ/28 «Инвентаризация», порядок вступления в силу.

  8. Система внутреннего контроля — периметр ответственности главного бухгалтера.

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4 марта. Как подготовиться к новым правилам расчета гостей с 1 марта 2025 года

Время: 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Новые правила расчета с 1 марта: пречек, фискальный чек, потом оплата.

  2. Почему вводят новый порядок работы.

  3. Кого коснутся нововведения с 1 марта.

  4. Как настроить кассу и чему обучить персонал.

  5. Почему важно корректно формировать чеки и использовать пречеки.

  6. Возможные сложности и как их избежать.

  7. Как работать с нововведениями на примере Контур.Маркета.

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6 марта. Битрикс24 для производства: эталонный портал

Время: c 12:00 до 13:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Универсальный портал для производства.

  2. Организация работы с задачами на производстве в Битрикс24.

  3. Автоматизация согласований.

  4. BI-аналитика.

  5. Автоматизация при выявлении брака на производстве.

  6. Тендерная воронка в Битрикс24.

  7. Воронка найма и адаптации для HR.

  8. Интеграции Битрикс24 и 1С.

  9. Кейсы производственных компаний.

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11 марта. Формирование актуальной финансовой стратегии при работе с Гособоронзаказом

Время: c 10:00 до 16:00

Формат: онлайн

Стоимость: 28 000 ₽

Программа:

  1. Работа с уполномоченными банками в рамках режима использования отдельного счета.

  2. Особенности финансовой стратегии при работе с органами Федерального казначейства.

  3. Контракты и контроль.

  4. Обзор изменений по ГОЗ в 2024-2025 гг.

  5. Финансовая стратегия исполнителя ГОЗ и государственное регулирование цен по ГОЗ: как найти баланс и рассчитать цену.

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12 марта. Переход на КЭДО: правовые аспекты, ЛНА и судебная практика

Время: 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. С каких кадровых процессов проще всего стартовать переход на КЭДО.

  2. Как определить, в какие ЛНА необходимо внести изменения.

  3. С чего начать: перейти на КЭДО или изменить ЛНА до внедрения.

  4. Какая судебная практика есть в кадровом электронном документообороте.

  5. Как перевести трудоустройство в онлайн с КЭДО: преимущества электронного приема на работу, нюансы законодательства.

  6. Посмотрим на практике, как выглядит процесс в Контур.КЭДО.

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13 марта. VII Всероссийская бухгалтерская конференция

Время: с 10:00 до 18:00

Формат: онлайн, офлайн, Москва, ул. Космонавта Волкова, 6А, oф.

Стоимость: 8 000 ₽

Хотите получить самую последнюю информацию по всем налоговым изменениям от главных экспертов России по налогам и бухучету?

Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии марта для бухгалтеров VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025».

13 марта в Москве для вас выступят лучшие спикеры страны, которые на практических примерах расскажут и покажут, как работать в 2025 году. Вы получите максимально актуальную информацию и ответы на все вопросы.

Программа:

  1. Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН.

  2. Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы.

  3. Топ–5 опасных схем налоговой оптимизации.

  4. ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС.

  5. Изменения в налоговой отчетности и годовая бухотчетность.

  6. Проверки бизнеса по работе с СМЗ и ИП: переквалификация договоров в трудовые.

  7. Ответы на требования ИФНС.

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Квест: «Кнопка заказов»

Время:

Формат: онлайн

Стоимость: 3 500 ₽

Программа:

  1. Этап 1 — Определите свою нишу и упакуйте себя в онлайне.

  2. Этап 2 — Создание уникального предложения.

  3. Этап 3 — Поиск клиентов онлайн.

  4. Этап 4 — Коммуникация с клиентом.

  5. Этап 5 — Закрытие сделки.

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НДС: от понятия до декларации к реформе 2025

Время:

Формат: онлайн

Стоимость: 14 700 ₽

Программа:

  1. Программа тарифа «НДС: российские контрагенты».

  2. Дополнительно на тарифе «НДС: российские и иностранные контрагенты».

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ВЭД: внешнеэкономическая деятельность для бухгалтера

Время:

Формат: онлайн

Стоимость: 27 400 ₽

Программа:

  1. Модуль 1. Теория ВЭД.

  2. Модуль 2. Отражение ВЭД в 1С.

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Интенсив: «Как бухгалтеру легко выйти в онлайн на 100 тыс. рублей регулярно»

Время:

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Видео 1 – Узнаете почему клиенты не платят Вам дорого.

  2. Видео 2 – Что мешает зарабатывать больше?

  3. Видео 3 – Научитесь дорого продавать свои бухгалтерские услуги.

  4. Видео 4 – Поймете как создать поток платежеспособных клиентов.

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Презентация курса «Финансовый директор». Финансовый анализ и диагностика бизнеса

Время:

Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, дом 7, стр. 2, 7, oф.

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Финансовый анализ и диагностика бизнеса.

  2. Практическое Бюджетирование.

  3. Выбор оптимальной формы финансирования.

  4. Дивидендная политика компании.

  5. Управление оборотным капиталом компании.

  6. Практический расчет оценки стоимости компании доходным методом.

  7. Анализ инвестиционных проектов.

  8. Риск-менеджмент.

  9. Антикризисное управление.

  10. Особенности работы с предприятиями, зарегистрированными в оффшорных зонах.

  11. Управленческий учет в отдельной компании.

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ИТ-компания: что нужно знать бухгалтеру, юристу и руководителю для применения льгот

Время:

Формат: онлайн

Стоимость: 14 700 ₽

Программа:

  1. ИТ-аккредитация. Меры государственной поддержки ИТ.

  2. Налоговые и неналоговые льготы.

  3. Аккредитация ИТ-компании.

  4. Создание и монетизация объектов интеллектуальной собственности.

  5. Контроль соответствия требованиям ИТ-КОМПАНИИ. Защитный файл.

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Презентация квалификации CPA для управления финансами компании (Финансовый «МВА»)

Время:

Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Финансовый учет (МСФО).

  2. «Управленческий учет».

  3. «Налоги, Право».

  4. «Аудит МСА».

  5. «Финансовый менеджмент».

Знания по всем этим курсам объединены в единую полную логичную систему.

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Презентация квалификации CPA — самые востребованные финансисты в бизнесе

Время:

Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Концептуальные основы подготовки и составления финансовой отчетности.

  2. Новая модель признания выручки, договора с покупателями.

  3. Дебиторская задолженность Запасы. Дисконтирование. Практика решения задач.

  4. Основные средства. Нематериальные активы.

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SAP/ERP для работы и прохождения тестирования при трудоустройстве

Время:

Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.

Стоимость: 19 990 ₽

Программа:

  1. Глава 1. Первые шаги в системе.

  2. Глава 2. Ввод операций по счетам главной книги.

  3. Глава 3. Процесс закупки.

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