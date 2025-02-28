ФСБУ

Как выделить процентную часть арендного платежа по ФСБУ 25/2018

Для заполнения отчета о движении денежных средств (ОДДС) нужно выделить из арендного платежа процентную часть и сумму основного долга. Разбираемся, как это сделать по правилам ФСБУ 25/2018.
Как выделить процентную часть арендного платежа по ФСБУ 25/2018
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Проценты, начисленные за расчетный период, определяются как произведение дисконтированной оценки обязательства по аренде на начало этого периода на выбранную ставку дисконтирования.

Сумма, которая рассматривается как погашение основного долга, определяется как разница между арендной платой за расчетный период и процентным расходом за этот период.

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Процентный расход постоянно уменьшается. При этом арендная плата перечисляется в размере и с периодичностью, которая установлена договором. То есть арендная плата — это фиксированная величина, в состав которой входит процентный платеж и погашение основного долга (часть дисконтированной стоимости в расчете на этот период).

Ольга Ульянова
Оптимизация налогообложения

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Как налоговый консультант, я помогаю клиентам в вопросах налогообложения и оптимизации, включая разнообразные сделки с недвижимостью. Эти темы всегда были мне интересны. Для успешного решения вопросов, связанных с основными средствами и имуществом, важно внимательно вникать в малейшие детали и тонкости законодательства, чем я как раз обожаю заниматься. 

Как заключить договор управления недвижимостью и не попасть на налоги? Ищем баланс между выгодами от оптимизации налогообложения и рисками
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