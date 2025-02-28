Как выделить процентную часть арендного платежа по ФСБУ 25/2018

Для заполнения отчета о движении денежных средств (ОДДС) нужно выделить из арендного платежа процентную часть и сумму основного долга. Разбираемся, как это сделать по правилам ФСБУ 25/2018.

Проценты, начисленные за расчетный период, определяются как произведение дисконтированной оценки обязательства по аренде на начало этого периода на выбранную ставку дисконтирования.

Сумма, которая рассматривается как погашение основного долга, определяется как разница между арендной платой за расчетный период и процентным расходом за этот период.

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Процентный расход постоянно уменьшается. При этом арендная плата перечисляется в размере и с периодичностью, которая установлена договором. То есть арендная плата — это фиксированная величина, в состав которой входит процентный платеж и погашение основного долга (часть дисконтированной стоимости в расчете на этот период).