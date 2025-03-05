История становления биткоина: от эксперимента до стратегического актива

Криптовалюты, и в первую очередь биткоин, начали свой путь как смелый эксперимент в мире цифровых финансов. Все началось в 2008–2009 годах, когда таинственный создатель (или группа создателей) под псевдонимом Сатоши Накамото опубликовал статью, описывающую принципы работы биткоина и лежащей в его основе технологии блокчейн.

Автор: Сергей Бондаренко — предприниматель, генеральный директор компании MOST Capital.

Если говорить простыми словами, блокчейн — это цепочка блоков, где каждый блок содержит информацию о транзакциях. Эта технология децентрализована: данные хранятся не в одном месте, а на тысячах компьютеров, что делает систему прозрачной и защищенной от внешнего воздействия.

Создатель биткоина никогда не раскрывал свою личность. Раскрытие личности создателя могло привести к давлению со стороны властей, судебным искам или даже физической опасности. При этом, многие эксперты считают, что за псевдонимом стояла команда разработчиков, понимая сложность реализации проекта для одного человека, анализируя стиль общения на форумах и другие факторы.

В 2013 году Управление по борьбе с наркоторговлей США впервые конфисковало 11 биткоинов в ходе расследования. Это был важный сигнал: государственные структуры начали признавать ценность криптовалюты, даже если речь шла о ее использовании в незаконных операциях.

Не менее значимое событие произошло в 2015 году, когда компания Tether выпустила первый стейблкоин, привязанный к доллару США.

Стейблкоины — это цифровые активы, чья стоимость привязана к традиционным валютам (например, доллару) или другим активам. Их появление снизило волатильность на крипторынке и сделало криптовалюты более удобными для повседневных расчетов.

В 2018 году власти США впервые внесли криптоадреса в санкционные списки. Это показало, что государства начали воспринимать цифровые активы как часть глобальной финансовой системы, требующей регулирования.

На данный момент биткоин перешел уже из категории «эксперимента» в разряд стратегических активов. Во многих штатах США рассматриваются или уже приняты законопроекты о создании государственных резервов биткоина. Сальвадор продолжает активно накапливать резервы в биткоинах, аналогичные инициативы обсуждаются в ряде других государств (Швейцария, Бразилия, Чехия, Польша и др.).

Это означает, что биткоин начинает восприниматься не только как спекулятивная инвестиция, но и как инструмент институциональной политики.

При этом, популярность криптовалют росла быстрее, чем популярность других революционных технологий, таких как мобильные телефоны и интернет. Им потребовалось лишь 12 лет для того, чтобы достичь 300 млн пользователей, против 15 лет у интернета и 21 года у мобильных телефонов.

Динамика капитализации: биткоин обгоняет традиционные активы

Капитализация — это общая стоимость всех существующих единиц актива. Для биткоина она рассчитывается как цена одной монеты, умноженная на их количество (около 19,5 млн на февраль 2025 года). За последние годы этот показатель рос настолько стремительно, что биткоин начал конкурировать не только с цифровыми активами, но и с гигантами традиционного рынка.

В январе 2025 года биткоин вышел на 7 место в мире с капитализацией в ~2 трлн долл. США, обогнав серебро и такие компании, как Meta, Tesla, Visa, JPMorgan Chase и Exxon Mobil.

Среднегодовой темп роста (CAGR) биткоина за период с 2012 по 2024 год составил 90% (за этот период было только 3 года — 2014, 2018 и 2022, когда биткоин не занимал первое место по доходности по сравнению с другими инструментами).

Это означает, что за 12 лет инвестиции в биткоин увеличивались в среднем на 90% ежегодно. Для сравнения: CAGR S&P 500 за тот же период составил порядка 12%, золота — около 3%.

Почему криптовалюты набирают популярность

Криптовалюты, как и традиционные фиатные деньги, уже можно использовать в транзакционных и инвестиционных целях.

Как транзакционный инструмент, криптовалюты уже получили распространение достаточное, чтобы можно было отказаться от банковских услуг и обеспечить стандартный уровень жизни исключительно с их помощью. Наша команда проанализировала различные сферы жизни, в которых уже сегодня можно совершать платежи в криптовалюте:

Ежедневные траты — оплата в POS-терминалах, снятие наличных в криптоматах (порядка 40 тыс. по всему миру), моментальные внутренние переводы в криптовалюте с низкими комиссиями.

Крупные покупки – недвижимость (в таких странах, как США, ОАЭ, Португалия, Германия, Сингапур и Черногория), некоторые крупные риелторские агентства и девелоперы принимают оплату в биткоинах и стейблкоинах (например, Damac, Crypto Real Estate); автомобили — в США, Европе, ОАЭ и Сингапуре ряд автосалонов (например, Post Oak Motor Cars, Bitcars) позволяют покупать машины, включая люксовые марки, за криптовалюту.

Медицинские услуги — оплата операций и медицинских осмотров уже доступна в США, ОАЭ и Сингапуре (например International Modern Hospital, Healthway Medical, Manhattan’s Mount Sinai Hospital).

Путешествия — покупка авиабилетов и бронирование отелей (например, Alternative Airlines, CheapAir, Travala).

С 2012 по 2024 годы было только три года (2014, 2018, 2022), когда Bitcoin не показал лучшие результаты по доходности среди ключевых инвестиционных активов (таких как акции, облигации, биржевые товарные инструментов). С инвестиционной точки зрения криптовалюты могу выступать в роли инструмента, подходящего под необходимый профиль рисков инвестора.

Низко- и средне- рисковые инструменты могут представлять из себя депозиты в криптовалюте с доходностью 6-7% годовых на стабильном рынке и 12-13% годовых на волатильном рынке. Высокорисковые инструменты могут включать в себя новые проекты, «мемкоины», различные фонды и производные финансовые инструменты.

Безопасность в мире криптовалют

Криптовалюты — это высокорискованный мир, где нет «страховки» от ошибок. Если вы отправите средства на неправильный адрес, их нельзя вернуть. Если потеряете приватный ключ, доступ к кошельку будет потерян навсегда.

Отсутствует единая «поддержка клиентов», которая может поспособствовать в возращении утерянных средств. Пользователи могут стать жертвами фишинговых атак или мошенничества. Криптовалютные биржи и кошельки часто становятся мишенью для хакеров.

Ошибки в коде смарт-контрактов или блокчейн-платформ могут привести к серьезным утечкам средств. В феврале 2025 года биржа Bybit подверглась крупнейшему взлому в истории, в результате которого было украдено более 1,5 млрд долл. США в Ethereum. Именно поэтому безопасность должна быть приоритетом при работе с цифровыми активами.

Роль России в криптоиндустрии

Россия играет заметную роль в развитии криптоиндустрии. Страна входит в топ-5 по объему торговли криптовалютами и занимает второе место в мире по майнингу (процессу создания новых биткоинов), который в конце 2024 г. в РФ уже стал легальным регулируемым видом предпринимательства.

Это стало возможным благодаря доступной электроэнергии и растущему интересу населения. Россия занимает лидирующие места с точки зрения трафика на многих ведущих криптобиржах, а их доля в общем трафике составляет порядка 7,5% по оценкам ЦБ.

При этом, для приобретения криптовалют многие до сих пор используют «серые» схемы (за наличные или через P2P-платформы без посредников). Однако сейчас ситуация меняется — появились первые легальные сервисы, позволяющие приобретать криптовалюту за рубли через проверенные финансовые институты.

Уже сегодня крупные частные системообразующие банки и управляющие компании уже начали инвестировать в блокчейн технологии, осуществляют партнерства с зарубежными криптоплатформами. Те финансовые институты, кто первыми внедрят криптоуслуги, станут лидерами в новом сегменте рынка и заработают статус по настоящему высокотехнологичных компаний.

Криптовалюты требуют принципиально иных знаний в отличие традиционных финансов. Поэтому те, кто уже сейчас занимается повышением грамотности клиентов, создают дополнительную лояльность и доверие.

Выводы и рекомендации

Криптовалюты во всем мире перестали выступать нишевым спекулятивным инструментом с узкоспециализированным сообществом. На данный момент это уже полноценный участник глобального финансового рынка.