Как организации на ОСНО отразить расходы на обучение сотрудника в бухучете

Если организация решила обучить сотрудника, то такие расходы нужно отразить в бухгалтерском учете. Они должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены. Рассказываем, как правильно отразить расходы на обучение сотрудника в бухгалтерском учете.

Подтвердить расходы на обучение текущих или будущих сотрудников и их обоснованность можно с помощью следующих документов:

план (программа) обучения работников или иной локальный акт, в котором указываются цели проведения обучения, фамилии и должности лиц, которые должны пройти обучение. Этот документ выступает основанием для осуществления расходов на обучение;

приказ руководителя о направлении работника на обучение;

договор работодателя с организацией , осуществляющей образовательную деятельность (в нем обычно указывается форма обучения, стоимость и срок обучения, а также итоговый документ об окончании);

образовательная программа организации , осуществляющей образовательную деятельность;

акт об оказании услуг по обучению или документ, подтверждающий завершение этапа обучения (года, семестра). В последнем случае это может быть справка организации, осуществляющей образовательную деятельность.

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В бухучете затраты на обучение можно включить в расходы по обычным видам деятельности согласно п. 5 ПБУ 10/99 и учитывать их в составе общехозяйственных расходов организации на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Бухгалтерские проводки будут такие:

Дт 26 — Кт 60 — отражение расходов на обучение;

Дт 60 — Кт 51 (50) — погашение кредиторской задолженности, возникшей в связи с проведением обучения.

Для налога на прибыль можно учесть расходы на любое профессиональное образование сотрудников, если оно подтверждено документально и осуществлено в интересах организации согласно п. 3 ст. 264 и пп. 33 п. 1 ст. 346.16 НК.