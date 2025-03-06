Как перевести сырье в изделие в 1С 

Если организация закупает товар в рулонах, а продает в штучных изделиях, то в 1С нужно отражать такие изменения. Разбираемся, как провести товар в бухгалтерском учете.

Можно проводить такие изменения через производство как выпуск продукции. Или оформить более простым способом — через документ «Комплектация номенклатуры» (раздел «Склад» — блок «Склад»).

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Сразу при поступлении нужно принимать товары (10 или 41 счет) не в рулонах, а в пересчете на квадратные метры или в другой единицы измерения в зависимости от показателя штучного изделия. Нужно создать номенклатуры, например:

«Отрез ткани 5 м», «Отрез ткани 4 м». Эта номенклатура будет комплектоваться из первоначального материала.

После этого нужно создать «Комплектация номенклатуры» с видом «Комплектация». В поле «Склад» нужно указать помещение, на котором осуществляется комплектация. В качестве «Комплекта» нужно выбрать одну из созданных номенклатур, например, «Отрез ткани 5 м». Количество — величина собираемых комплектов. Используется «Счет учета» — 41.01.

В табличной части нужно внести первичную номенклатуру и количество из расчета единицы комплекта на метраж. Например, «Ткань кол-во 20 м» (4 шт 5 м).

Счет учета заполняется в документе автоматически в зависимости от настроек в регистре сведений «Счета учета номенклатуры, его можно изменить вручную.

Для вида номенклатуры «Товары по умолчанию установлен: «Счет учета» — 41.01 «Товары на складах». Чтобы состав комплекта заполнился автоматически можно завести спецификацию. Тогда заполнить состав можно по кнопке Заполнить — Заполнить по спецификации.

Спецификацию номенклатуры в 1С 8.3 нужно задать в карточке номенклатуры по ссылке Спецификации.

Проводки будут такие: Дт 41.01 новая номенклатура — Кт 41.01 первоначальная номенклатура (сформирована себестоимость комплекта). Стоимость товаров, которые являются комплектующими, списана «По средней» (метод списания указывается в учетной политике).