Биткоин и другие перспективные криптоинструменты в 2025 году

Криптовалютный рынок продолжает развиваться, предлагая инвесторам множество возможностей. Биткоин остаётся главной криптовалютой в мире, но вместе с ним являются востребованными и другие интересные проекты. Давайте разберёмся, что такое биткоин и какие другие криптоактивы наиболее актуальны в 2025 году.

Авторы статьи: Сергей Бондаренко – предприниматель и генеральный директор компании MOST Capital, Александр Эйгель – предприниматель и коммерческий директор компании MOST Capital.

Биткоин (BTC) — цифровое золото

Биткоин часто называют «цифровым золотом». Это связано с тем, что его эмиссия ограничена: всего будет выпущено 21 миллион биткоинов. В мире на данный момент насчитывается около 60 миллионов долларовых миллионеров. Если бы каждый из них захотел иметь хотя бы один биткоин, то это было бы невозможно.

В отличие от обычных валют, которые выпускаются центральными банками и обеспечены экономикой страны, биткоин основан на технологии майнинга. Мощные компьютеры решают сложные математические задачи, подтверждая транзакции в сети. За это майнеры получают новые биткоины. Этот процесс требует значительных затрат на электроэнергию и оборудование. Кроме того, необходимо учитывать норму прибыли майнера, так как его цель в данном случае – это извлечение прибыли. Таким образом, фундаментальная ценность биткоина основана на совокупности этих составляющих.

Ethereum (ETH) — доминирующая платформа для смарт-контрактов

Основой Ethereum являются смарт-контракты. Это программы – цифровые договоры, которые выполняются автоматически при соблюдении определенных заданных условий. Ethereum — это не просто криптовалюта, а целая платформа для создания децентрализованных приложений (dApps). Это приложения, которые работают без центрального управления и могут использоваться для разных целей, например, для децентрализованных финансовых услуг (DeFi), когда процессы обмена активами, кредитования, арбитража и многие другие происходят напрямую между пользователями без непосредственного участия площадки. Ethereum активно развивает свою инфраструктуру, чтобы делать транзакции быстрее и дешевле. На данный момент он занимает лидирующие позиции на рынке DeFi с общим объёмом активов около 55 млрд долларов США.

Solana (SOL) — популярный высокосоростной блокчейн

Solana — это ещё одна популярная криптовалюта, которая активно используется в сфере децентрализованных финансов (DeFi) и невзаимозаменяемых токенов (NFT, уникальные цифровые токены, например, для подтверждения права на обладание произведением искусства). Solana ценится также за возможность совершения быстрых транзакций с низкими комиссиями. Solana стала одной из самых популярных платформ для выпуска «мемкоинов» – криптовалют с шуточной или спекулятивной тематикой. Это привлекает повышенное внимание к проекту, но также несёт дополнительные риски, так как мемкоины как правило в итоге достаточно быстро теряют в стоимости, потому что не имеют под собой какой-либо фундаментальной ценности

XRP (Ripple) — альтернативная платформа для совершения международных платежей

Ripple — это компания, которая создала платформу для быстрых и дешевых международных платежей. Она использует криптовалюту XRP и блокчейн XRP Ledger для облегчения транзакций между финансовыми учреждениями. XRP позволяет проводить платежи всего за несколько секунд, что намного быстрее традиционных систем, таких как SWIFT, с намного меньшими комиссиями за перевод (для сравнения – 3-5 секунд на перевод с комиссией менее одного цента у Ripple, от 1 до 5 дней на перевод с комиссией 1-5% у SWIFT). Ripple сотрудничает с более чем 300 финансовыми институтами, включая Santander (крупнейшая финансово-кредитная группа в Испании) и SBI Holdings (крупная японская группа компаний, оказывающих финансовые услуги). В 2023 году победой Ripplе закончились долгие судебные разбирательства с SEC (Комиссией по ценным бумагам США), которая хотела признать XRP «ценной бумагой», что потребовало бы намного более высокую степень контроля со стороны регулятора.

TRON (TRX) — еще одна платформа для создания децентрализованных приложений

Tron позволяет разработчикам создавать децентрализованные приложения (dApps) с использованием смарт-контрактов, что делает его похожим на Ethereum, но с более низкими комиссиями и высокой скоростью обработки транзакций. Кроме того, TRON является одной из наиболее популярных блокчейн-платформ для транзакций с привязанным к доллару США стейблкоином USDT, выпущенным компанией Tether. В 2024 году сеть TRON обработала рекордные 5,5 трлн долл. США в USDT-транзакциях.

The Open Network (TON) — криптовалюта экосистемы Telegram

TON — это децентрализованная блокчейн-платформа, первоначально разработанная командой мессенджера Telegram. TON предназначена для создания высокопроизводительных децентрализованных приложений (dApps) и обработки массовых транзакций. Она предоставляет пользователям новые возможности для проведения платежей и использования различных сервисов прямо в мессенджере. С доступом к 900 миллионам пользователей Telegram у TON есть огромный потенциал для роста. Также, наряду с TRON в 2024 году TON стала одной из крупнейших платформ, поддерживающих стейблкоин USDT от Tether.

Выводы

Биткоин остаётся главной криптовалютой, но рынок быстро меняется и предлагает новые возможности для инвесторов. Выбирая криптовалютные активы для инвестиций, необходимо всегда проводить самостоятельный анализ, а также придерживаться принципам диверсификации портфеля. При этом стоит учитывать несколько ключевых характеристик рассматриваемого проекта:

Фундаментальная ценность.

Полезность (utility).

Децентрализация и безопасность.

Скорость транзакций и комиссии.

Экосистемность.

Регуляторные аспекты.

Данные принципы лежали в основе выбора рассмотренных в статье криптовалют.