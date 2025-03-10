Как учитывать премии в расчете отпускных

Отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка. Разбираемся, нужно ли выключать в него премии.

Ситуация: организация выплачивает фиксированные премии сотрудникам за выполнение показателей, а также премия выплачивается за хорошую производительность по решению руководителя. Выплаты прописаны в трудовом договоре, других локальных актов нет.

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При расчете среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда выплаты вне зависимости от источников этих выплат. Минздравсоцразвития в письме от 13.10.2011 № 22-2/377012-772 выразил такую позицию:

«В расчет среднего заработка включаются премии и вознаграждения (в том числе выплаты в связи с празднованием профессиональных праздников, юбилейных и памятных дат и по итогам работы), которые отражены в положениях об оплате (премировании) работников организации, независимо от периодичности выплат при условии начисления их в расчетном периоде».

Чтобы определить суммы премии, которую нужно включить в расчет, стоит воспользоваться такой формулой: общая сумма премий : количество рабочих дней в расчетном периоде по календарю * количество дней фактически отработанных в расчетном периоде.

Если на выплаты начисляется районный коэффициент, то премии нужно учитывать уже с районной надбавкой. Размер каждой начисленной премии определяется в соответствии с правилами, установленными системой оплаты труда (системой премирования, трудовым договором), а затем увеличивается на северную процентную надбавку. То есть коэффициент пересчитывать не нужно, а вот премию — да.