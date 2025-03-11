Как в бухгалтерском и налоговом учетах отразить расходы на приобретение ПО

Если организация приобрела лицензию на программное обеспечение, а также другие услуги — продление регистрации доменных имен, хостинг, то их нужно отразить в бухгалтерском и налоговом учетах. Разбираемся, как это сделать в соответствии с ФСБУ.

Ситуация: организация приобрела лицензию на программное обеспечение, а также купила продление регистрации доменных имен, услуги хостинга, оформила ЭЦП, а также заключила договор страхования. Как учесть эти затраты в бухгалтерском учете?

Лицензии на програмное обеспечение сроком не более 12 месяцев не относятся к нематериальным активам как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. По бухгалтерскому учету если стоимость лицензии меньше лимита, установленного учетной политикой организации, то она не относится к нематериальным активам по ФСБУ 14/2022.

Затраты на приобретение такой лицензии могут быть учтены в составе затрат и включаются в расходы по обычным видам деятельности. Они признаются единовременно. Счет учета расходов зависит от назначения использования. Можно использовать 26 или 44 (если лицензию приобрела торговая организация). Проводки будут такими: Дт 26 (44) – Кт 60.

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Если стоимость больше лимита, то затраты на приобретение программного обеспечения считаются нематериальными активами. Проводки такие: Дт 08 – Кт 60 и Дт 04 – Кт 08.

После этого необходимо амортизировать активы в течение срока полезного использования. Согласно письму Минфина от 15.02.2021 № 07-01-09/10106 при бессрочной лицензии этот срок для бухгалтерского и налогового учета организация устанавливает самостоятельно.

В налоговом учете затраты на приобретение лицензии для программного обеспечения учитываются в составе прочих расходов, свзанных с производством и реализацией согласно пп. 26 п. 1 ст. 264 НК.

Расходы признают в составе расходов путем равномерного распределения в конце каждого отчетного (налогового) периода в течение срока действия лицензии согласно письму Минфина от 23.08.2022 № 03-03-06/1/82167.

Расходы на поверку, продление регистрации доменных имен, оформление ЭЦП – это услуги, которые организации фактически оказали. Однако предполагается, что использоваться они будут в течение некоторого периода. В бухгалтерском учете можно признать эти расходы единовременно, руководствуясь принципами осмотрительности и рациональности.

В налоговом учете при этом рекомендуется признавать расходы путем равномерного распределения в конце каждого отчетного (налогового) периода, но это не обязательное положение. Если суммы несущественные, то признать их можно единовременно.

Если по услугам хостинга организация произвела предварительную оплату за период услуги, то их можно включить в состав дебиторской задолженности на дату уплаты и списывать в расходы равномерно в течение срока действия договора (оплаченного периода) согласно п. 16, 18 ПБУ 10/99.

По страховке есть много нюансов. В общем случае в бухгалтерском учете страховая премия, уплачиваемая единовременно или по частям учитывается в составе дебиторской задолженности в качестве аванса (предоплаты) по дебету счета 76 согласно п. 3, 16 ПБУ 10/99.

Расходы на страхование имущества и ответственности признаются в каждом отчетном периоде в сумме, рассчитанной исходя из страховой премии за весь срок действия договора страхования (за период, за который уплачены взносы) и количества календарных дней действия этого договора в текущем отчетном периоде согласно п. 16, 18 ПБУ 10/99.

Расходы на страхование имущества для целей налогообложения прибыли относятся к прочим расходам по ст. 263 НК. Однако учесть можно не все страховки.

Если срок действия договора страхования равен одному отчетному периоду или меньше его, то учесть расходы на него можно единовременно в том отчетном периоде, когда произведена оплата страховки согласно п. 6 ст. 272 НК. А если страховка попадает в разные отчетные периоды, то расход нужно признавать равномерно в течение тех отчетных периодов, в которых действует договор страхования.