Можно ли продавать на маркетплейсе товары из Китая без ГТД

Чтобы продавать иностранные товары юридическим лицам необходимо оформить грузовые таможенные декларации. Рассказываем, какие санкции предусмотрены, если не сделать документов и как быть, если товары уже куплены.

Товар, ввезенному из Китая по карго-доставке нельзя продавать, так как у него нет грузовой таможенной декларации. Если надзорные органы обнаружат у компании или ИП такие товары, то выпишут штраф по ст. 16.21 КоАП: от ½ до 2-кратного размера стоимости товаров.

А также компанию или ИП обяжут уплатить пошлину и НДС по ст. 56 ТК ЕАЭС. При этом товар могут конфисковать.

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Организация может не предпринимать никаких действий. Однако стоит понимать, что надзорные органы начнут проверку каждой конкретной поставки с проверки номера государственной таможенной декларации (ГТД). Только этот номер покажет, что продукция была ввезена на российский рынок легально.

С контрафактной продукцией специалисты маркетплейсов обходятся строго: после возврата партии продукции поставщику идет разрыв контракта и потеря возможности сотрудничать с конкретным маркетплейсом дальше.

Организация или ИП вправе по своей инициативе подать заявку на возврат этого товара обратно, только скорее всего такая услуга будет платной.