Какие акционерные общества подлежат аудиту

Из-за организационно-правовой формы обязательному аудиту по ст. 67.1 ГК подлежат только публичные акционерные общества.

Для проведения аудита непубличных акционерных обществ достаточно только одного основания из ч. 1, а также 1.1 ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 № 307-ФЗ (введена ФЗ от 24.07.2023 № 355-ФЗ):

1.1. Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности проводится также в случае, если бухгалтерская (финансовая) отчетность освобождена от обязательного аудита по одному из оснований, предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами, но подлежит обязательному аудиту по иному основанию, предусмотренному настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами.

Главные основания для обязательного аудита непубличных акционерных обществ выглядят так:

соответствие финансовым критериям, установленным ФЗ от 30.12.2008 № 307-ФЗ (доход более 800 млн руб., а стоимость активов — более 400 млн руб.);

ценные бумаги общества допущены к организованным торгам;

акции общества находятся в собственности РФ, субъекта и (или) муниципального образования;

общество является профессиональным участником рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй.

По виду деятельности под аудит могут попасть застройщики, клининговые, микрофинансовые организации и др.

Бухгалтерская отчетность составляется с той же периодичностью, что и по ООО. При этом вести упрощенный бухучет и сдавать такую же отчетность могут все малые предприятия, кроме перечисленных в ч. 5 ст. 6 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

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