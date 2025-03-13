Недобросовестная конкуренция в сфере интеллектуальной собственности: они хотят занять ваше место на рынке

Недобросовестная конкуренция в сфере интеллектуальной собственности настолько распространена, что с ней ежедневно сталкиваются предприниматели. На сайте УФАС можно наглядно увидеть, насколько быстро пополняется база дел. В условиях глобализации и быстрого развития технологий защита прав на интеллектуальную собственность становится критически важной.

Меня зовут Юрий Горбачев. В данной статье мы рассмотрим, какие последствия могут ожидать нарушителей, а также способы защиты своих прав от недобросовестных конкурентов.

Почему сейчас недобросовестная конкуренция встречается чаще

С ростом интернет-коммерции и цифровых технологий случаи кражи идей, патентов и товарных знаков становятся все более распространенными. Теперь легко взять чужую разработку и внедрить в свой бизнес или процессы. Популярны плагиат, продажа контрафактной продукции и несанкционированное использование объектов авторских прав.

Так как конкуренция высока, недобросовестные предприниматели принимают решение не тратить время и финансы на разработку собственных идей и средств индивидуализации, а воспользоваться чужими.

Пример недобросовестной конкуренции

ООО «Суксунские минеральные воды» использовали сходную до степени смешения с товарным знаком «Славяновская» этикетку, в результате чего правообладатель ЗАО «Водная компания «Старый источник» подал жалобу из-за недобросовестной конкуренции. Дело кончилось штрафом в 245 000 рублей.

УФАС признала, что использование этикетки явно вводит потребителей в заблуждение и причиняет убытки правообладателю.

Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, предусмотрен статьями 14.4, 14.5 и 14.6 закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Что говорит закон

В статье 14.4 закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, которая выражена в приобретении и использовании исключительных прав на товарный знак и другие средства индивидуализации: НМПТ, фирменное и коммерческое наименование.

Для квалификации нарушения по ст. 14.4 необходимо одновременное наличие двух условий:

Недобросовестное приобретение исключительных прав — действия направлены на незаконное завладение объектами интеллектуальной собственности с целью их эксплуатации в ущерб конкурентам. Фактическое использование прав в том же рыночном сегменте — нарушитель действует в одной сфере с субъектом, чьи интересы ущемлены.

Примеры противоправных действий:

Регистрация товарного знака, идентичного или сходного до степени смешения с обозначением другого правообладателя.

Создание юрлица под фирменным наименованием конкурента , уже ведущего деятельность.

Заключение лицензионных соглашений с лицами, не имеющими прав на передачу объекта (например, с неуполномоченными представителями).

Когда незаконно зарегистрирован товарный знак конкурентом, механизм работы этой нормы проявляется в том, что:

Антимонопольный орган (ФАС) выносит решение о нарушении ст. 14.4 ФЗ № 135. Заинтересованная сторона направляет это решение в Роспатент для аннулирования правовой охраны товарного знака.

В случае с фирменными наименованиями и коммерческими обозначениями второй шаг делать не нужно. Достаточно предписания антимонопольного органа о прекращении эксплуатации спорного наименования, чтобы принудить нарушителя прекратить использование не принадлежащих ему средств индивидуализации.

В статье 14.5 закона № 135-ФЗ обозначен запрет на использование чужой интеллектуальной собственности. Под защиту попадают объекты, перечисленные в ст. 1225 ГК.

Предположим, «Компания 1» производит продукцию, запатентованным способом. Если «Компания 2» выходит на рынок с товаром, произведенным по запатентованной технологии, это приводит к нарушению прав владельца патента, т.е. к недобросовестной конкуренции.

Статья не распространяется на средства индивидуализации (товарные знаки, фирменные наименования). Такие случаи регулируются ст. 14.4 или 14.6 закона.

Не считается нарушением использование РИД после прекращения патентной защиты. Например, если патент аннулирован досрочно, объект переходит в общественное достояние до истечения первоначального срока.

Чаще всего по этой статье привлекают к ответственности за:

эксплуатацию запатентованных решений без лицензии — например, производство товаров с использованием чужого изобретения;

продолжение использования РИД после истечения лицензионного договора.

В результате незаконных действий нарушитель снижает издержки за счет отсутствия лицензионных выплат, захватывает рыночную долю за счет ускоренного вывода товара, получает прибыль, которая законно могла бы принадлежать правообладателю.

Антимонопольные органы акцентируют внимание на доказывании связи между использованием РИД и ущербом. Например, необходимо подтвердить, что незаконное применение объекта повлияло на рыночные позиции правообладателя.

В статье 14.6 ФЗ обозначен запрет на использование чужих средств индивидуализации и смешение через дизайн и стиль.

Например, если «Компания 1» и «Компания 2» работают в одной сфере деятельности и предоставляют похожие услуги, а «Компания 2» дольше на рынке и имеет лояльных клиентов, то «Компания 1», решив привлечь внимание аудитории, может использовать название «Компании 2» на своем сайте и разместить в соцсетях похожий логотип. Эти действия можно считать недобросовестной конкуренцией.

При этом статья делится на две части, регулирующие разные аспекты смешения:

1. Нарушения с традиционными средствами индивидуализации: товарные знаки, фирменные наименования, коммерческие обозначения, наименования мест происхождения товара. Ключевые признаки нарушения в данном случае:

Тождество — полное совпадение с чужим средством индивидуализации;

Сходство до степени смешения — элементы дизайна/названия вызывают путаницу у потребителя.

На практике к таким нарушениям относят: размещение знака на товарах, упаковках, этикетках, использование в доменных именах или онлайн-рекламе и любое иное применение, вводящее в заблуждение.

2. Нарушение прав на внешний вид, дизайн и стиль: внешний вид товара, упаковка, этикетка, цветовая гамма, фирменный стиль (включая оформление торговых залов), иные уникальные элементы (например, дизайн витрин).

На практике к таким нарушениям часто относят копирование, т.е. точное воспроизведение продукта (контрафакт), имитацию — создание впечатления принадлежности к линейке товаров конкурента.

Чтобы доказать нарушение, необходимо представить доказательства:

Пострадавшая сторона должна подтвердить, что первой начала использовать спорный элемент (нужны договоры, реклама и иные подтверждения).

Правообладателю желательно аргументировать сходство двух объектов на основе визуального анализа элементов, если плагиат носит яркий характер, социологических опросов, чтобы продемонстрировать восприятие потребителей, при необходимости приложить экспертные заключения (в том числе экспертов по интеллектуальной собственности).

В результате антимонопольный орган выдаст предписание о прекращении использования спорных элементов, контрафактную продукцию конфискуют, последуют штрафные санкции, согласно закону.

К административной ответственности за недобросовестную конкуренцию привлекает ФАС. Подать заявление в антимонопольный орган может любое лицо, даже если его права не нарушены, а вот в суд могут подать только те, чьи права были ущемлены.

Нарушителям назначают штраф, а затем правообладатель может воспользоваться механизмом гражданско-правовой защиты и взыскать компенсацию до 5 миллионов рублей или в другом варианте — двойную стоимость контрафакта или лицензии.

Обязательные признаки недобросовестной конкуренции

Недобросовестной конкуренцией можно признать только те действия, которые происходят в рамках одного рынка. Это обязательное условие. При поступлении жалобы Федеральная антимонопольная служба первым делом проверяет именно это, ориентируясь на несколько критериев:

сходство основных видов деятельности;

функционирование субъекта в пределах одних географических границ;

производство и продажа похожих по содержанию и функционалу продуктов;

деятельность охватывает один и тот же сегмент рынка.

Если некий предприниматель начал использовать ваш логотип в другой сфере деятельности, а ваши потребители не пересекаются, то его действия могут быть нарушением прав на объект авторского права и изображения, но не фактом недобросовестной конкуренции или нарушением права на товарный знак. Товарные знаки регистрируются в отношении конкретных товаров и услуг.

Недобросовестная конкуренция, как правило, причиняет действительные или потенциальные убытки правообладателю и тем самым дает преимущества нарушителю. Может страдать деловая репутация. Мы не можем говорить о недобросовестной конкуренции, если стороны процесса — это не юридические лица, индивидуальные предприниматели или самозанятые.

Способы защиты прав

Защита интеллектуальной собственности требует активных действий со стороны предпринимателей. К способам защиты можно отнести регистрацию патентов, товарных знаков и авторских прав, а также мониторинг рынка на предмет нарушений.

Защита прав на интеллектуальную собственность включает в себя несколько ключевых шагов:

1. Регистрация прав. Базовый шаг для подтверждения авторства или исключительных прав на объект. Без нее сложно доказать нарушение.

Как действовать:

Подайте заявку в Роспатент. Процесс включает проверку на уникальность, формирование заявки, прохождение экспертиз.

Оформите заявку на патент. Проведите патентный поиск перед подачей заявки, чтобы убедиться в новизне решения и его соответствии критериям охраноспособности.

Для произведений искусства, литературы, программного обеспечения регистрация не обязательна, но можно депонировать экземпляр, например, в патентном бюро.

2. Регулярный мониторинг рынка, анализ конкурентов и их продукции. Используйте поисковые системы для отслеживания упоминаний бренда. Контролируйте новые заявки на товарные знаки через открытые базы Роспатента. Обращайте внимание на товары конкурентов, чтобы выявить сходство.

3. Обращение к юристам, консультация с юристом, специализирующимся на интеллектуальной собственности. Обращаться можно при разработке стратегии защиты, для оценки рисков перед выводом продукта на рынок, при подготовке претензий и исков.

4. Подготовка и подача жалоб в ФАС, претензий, исковых заявлений в суд. Первым делом соберите доказательства скриншоты сайтов, образцы продукции, заключения экспертов. Затем можно действовать: обращаться в антимонопольный орган, направлять претензию напрямую правообладателю, инициировать судебное разбирательство.

5. Инициирование блокировки конкурентов на различных платформах. Блокировать нарушителей можно на маркетплейсах, для этого нужно подать жалобу через форму защиты прав, в соцсетях через запрос в службу поддержки. Отдельно можно добиться блокировки сайта конкурента. Во всех случаях понадобятся доказательства правообладания, а именно документы (свидетельство на товарный знак, патент).

6. Регулярный анализ портфеля активов: что защищено, что уязвимо, какие объекты можно защитить. Определяйте, какие объекты защищены, а какие требуют регистрации, каждые полгода. Оценивайте, какие объекты могут привлечь внимание конкурентов. Откажитесь от регистрации малозначимых объектов, чтобы сэкономить на пошлинах, в пользу реально ценных разработок и средств индивидуализации.

Выводы

Недобросовестная конкуренция — это частая история. Необходимо заниматься профилактикой: регистрировать ИС и мониторить нарушения. Для защиты нужно оперативно реагировать: подавать жалобы на конкурентов и блокировать площадки через которые действует конкурент. При возникновении сложных ситуаций лучше прибегнуть к помощи экспертов по интеллектуальной собственности.

Недобросовестная конкуренция в сфере интеллектуальной собственности представляет собой серьезную угрозу для бизнеса. Однако с помощью правильных стратегий защиты и юридических механизмов компании могут эффективно защищать свои права и минимизировать риски. Своевременные действия могут стать залогом успешного противостояния недобросовестным конкурентам.