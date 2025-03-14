Можно ли включать просроченную кредиторскую задолженность в доходы на УСН

Если у организации на УСН есть просроченная кредиторская задолженность, то ее необходимо списать и отразить в налоговом учете. Разбираемся, как это правильно сделать.

По п. 18 ст. 250 НК в общем случае сумма списанной кредиторской задолженности включается на УСН в состав доходов, которые учитываются при определении налоговой базы.

Включение такой задолженности, которая образовалась по авансам под поставку зависит от момента получения таких авансов. Если предоплата была получена в период применения УСН, то при списании просроченной кредиторской задолженности по полученным авансам отражать внереализационный доход не нужно, так как сумма аванса при УСН уже была учтена в доходах на дату фактического получения согласно п. 1 ст. 346.17 НК и Письму Минфина от 14.03.2016 № 03-11-06/2/14135.

Стоит учитывать, что при включении просроченной задолженности перед поставщиками в доходы, стоимость товаров (которые не были фактически оплачены) не может быть учтена в расходах при исчислении налоговой базы по УСН согласно Письму Минфина от 07.08.2013 № 03-11-06/2/31883.