Пенсионная реформа нуждается в доработках. Вот что предлагают экономисты

Эксперты считают, что несправедливую ситуацию, на которую жалуются пенсионеры, можно исправить, если повысить зарплаты бюджетникам, привлечь к работе пожилых россиян и сократить теневую занятость.

Речь идет не о пересмотре всей пенсионной системы, а о поиске вариантов, когда можно увеличить пенсионные выплаты в существующих условиях. А в этом случае решение одно: больше работать и увеличивать зарплату. Это подробно изучили и описали в своей монографии «Пенсионное страхование: теория, практика и стратегии развития» профессора Финансового университета при правительстве Александр Сафонов и Юлия Долженкова.

Больше работающих пенсионеров

Основная цель — вернуть пенсионеров на работу. Чтобы стимулировать пожилых людей работать, правительство вернуло индексации пенсий официально трудоустроенным пенсионерам. Предполагается, что в этом случае пенсионерам будет выгодно работать, так как они будут получать зарплату и индексируемую пенсионную выплату.

Зачем нужна пенсионная реформа

В первую очередь, чтобы государство могло справиться со своими обязательствами по социальным выплатам. В условиях, когда население страны сокращается, и молодых работников меньше, чем пожилых людей, есть опасность, что перечисленных работающими страховых выплат не хватит на выплаты нынешним пенсионерам.

Получается, чем дольше работает человек, тем больше денег работодатель перечисляет в Социальный фонд, который платит пенсии. Государству важно сохранить этот баланс, иначе Соцфонд не досчитается денег, и недостаток придется покрывать из федерального бюджета. А там деньги нужны на другие нужды.

Именно, чтобы избежать лишних трат из госбюджета, повысили пенсионный возраст.

Помогает ли принятая реформа

К сожалению, население страны продолжает сокращаться, причем ускоренными темпами. Во-первых, за счет демографической ямы 1990-х годов, когда россияне мало рожали, во-вторых, за счет того, что многие молодые мужчины выбирают путь военных, а другие уезжают из страны и начинают работать на зарубежные компании.

По прогнозам Росстата, к 2031 году доля работоспособных россиян уменьшится на 3–7 млн человек, а число пенсионеров вырастет. Только за 2022–2024 года население страны сократилось на 2 млн человек, и это именно те люди, которые очень нужны экономике.

На начало 2025 года в России проживает 41,17 млн пенсионеров, за 2024 год их число выросло на 94 тысячи человек. Без пенсионной реформы в прошлом году на пенсию вышло бы на 5 млн больше. По словам демографа Игоря Ефремова, это создало бы риски, особенно при стабильном дефиците бюджета и истощении ФНБ.

Пенсии не успевают за инфляцией

Ежегодно СМИ публикуют радостные заголовки об индексациях. В этом году пенсии должны были прибавить на 7,5%, но после показатель подняли до 9,5% из-за пересчета фактической инфляции. Однако, несмотря на это, реальные доходы пенсионеров все равно в минусе.

Проблема в самом механизме индексации — он компенсаторный. То есть сначала растут цены, а пенсии повышают лишь спустя год. В 2025 году правительство компенсировало потери пенсионеров за 2024 год, но разгоняющиеся цены в 2025 году не перекрываются надбавками за прошлый год. Пенсии постоянно отстают от реального роста цен.

Другая проблема — несовпадение официальной и личной инфляции. Пенсии индексируют по средним показателям, но они могут сильно отличаться от того, что реально видят россияне в магазинах в зависимости от региона проживания. То есть потери могут быть еще выше, чем заявленные 9,5%.

Пенсионных выплат не хватает на жизнь

Россияне, ранее получающие низкую зарплату, имеют минимальные пенсии, которых едва хватает на жизнь. Выплаты тех, кто получал высокую зарплату, пусть и выше прожиточного минимума, однако все равно намного меньше их привычных доходов.

Если рассматривать пенсию как замещение утраченного дохода, то россияне получают в среднем лишь 24,6–33% прошлого заработка. А должны получать не менее 40%, по требованиям Международной организации труда.

Кроме того, более 6 млн пожилых россиян не получают даже прожиточного минимума — им доплачивали, чтобы доход достиг этой отметки. Прожиточный минимум для пенсионера в 2025 году — 15 250 рублей, и это федеральный показатель, в регионах он может быть ниже. Как прожить на такую сумму, непонятно.

Что хорошо бы изменить

Экономисты все рассчитали и представили свой план:

Повысить зарплаты россиянам, прежде всего бюджетникам.

Перевести работников из теневого сектора в официальное поле.

Многие россияне продолжают работать неофициально. Это может быть не их выбор, а требование работодателя. Так бизнес экономит на налогах и социальных выплатах. Либо вовсе отдает все это на откуп самим работникам, предлагая им оформиться как самозанятым.

Всех этих людей важно вернуть в правовое поле. Тогда работодатели будут перечислять за них страховые взносы и пополнять Социальный фонд.

К слову, среди таких работников много пенсионеров, которые хотят трудиться, но сохранить индексации пенсий. Теперь они могут делать и то, и другое, не скрываясь. По данным РБК, это вернуло в правовое поле 343 тысячи работающих пенсионеров.

Впрочем, некоторые эксперты полагают, что в России не настолько большой теневой сектор, чтобы решить таким образом проблемы с недофинансированием Социального фонда.

Кроме того, сейчас многим выгодно работать по нестандартной схеме: брать проекты, оформлять самозанятость или работать на фрилансе. Таким работникам неинтересно переходить на официальный договор с работодателем.

В этом случае остается только вариант принуждения. Россиян нужно напугать, что если они не будут перечислять страховые взносы в Соцфонд, значит, смогут рассчитывать только на социальную пенсию.