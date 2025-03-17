Какой доход должен быть у организаций на ОСНО для проведения обязательного аудита

Организации на ОСНО при превышении определенного лимита должны проводить обязательный аудит. Разбираемся в нюансах появления такой обязанности.

Ситуация: организация отгружает товар контрагенту, а затем подает на факторинг. Организация получает 90%, а затем после оплаты дебитором банку 10% за минусом комиссии. Как отражать такой доход в отчетности и при каком доходе организация попадет под аудит?

Аудит бухгалтерской отчетности обязателен в случаях, если доходы организации по данным налогового учета (по правилам гл. 25 НК для организаций на ОСНО) за предыдущий год превышают 800 млн руб. или сумма активов свыше 400 млн руб.

При ОСНО размер доходов для возникновения обязанности по аудиту определяется как сумма доходов от реализации и внереализационных доходов (сумма строк 010 и 020 Листа 02 годовой декларации по налогу на прибыль). Никаких исключений отдельных видов доходов для целей проверки лимита не предусмотрено.

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По п. 1 ст. 248 и ст. 249 НК для целей налогообложения доходы, полученные поставщиком по операциям факторинга, облагаются налогом на прибыль как доходы от реализации имущественных прав.

Доход от реализации права требования долга признается в доходах от реализации в сумме, за которую оно уступлено, на дату уступки права требования согласно п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 279, п. 5 ст. 271 НК.

В декларации по налогу на прибыль финансирование по договору факторинга отражается в таком же порядке, что и при уступке права требования по договору цессии согласно письму Минфина от 04.03.2013 № 03-03-06/1/6366.

В случае уступки права требования до наступления платежа операции, связанные с реализацией права требования долга до наступления срока платежа, отражаются согласно по строкам 100-150 Приложения 3 к Листу 02.

Выручка от реализации права требования долга до наступления срока платежа отражается по строке 100 Приложения 3 к Листу 02 декларации. Данные строки 340 переносятся в строку 030 Приложения 1 к Листу 02, которая затем формирует итоговую сумму доходов организации от реализации.

Таким образом, выручка от уступки права требования полностью входит в состав доходов от реализации (стр. 010 листа 02).