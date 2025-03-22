Российский IT-дайджест #2 за17–21 марта 2025

Теперь пользователи «Контур.Банка» и «Контур.Эльбы» могут выплачивать зарплату всем сотрудникам за пару кликов – без создания зарплатного проекта, загрузки реестра и комиссии за выплаты. Решение доступно в рамках интеграции банка и онлайн-бухгалтерии экосистемы «Контур». Возможность массовой выплаты зарплат сократит затраты и упростит работу ИП и организаций с сотрудниками. Достаточно один раз внести данные сотрудников в «Эльбу», и сервис сам рассчитает зарплату и сформирует платежки. Предпринимателю останется подписать их, и зарплата поступит сотрудникам на карты в любом банке.