Российский IT-дайджест #2 за17–21 марта 2025

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Внедрение ИИ-платформы Skyeer на Чебоксарском заводе силовых агрегатов
Компания «Скайер ИТ» (ООО "СКАЙЕР ИТ") внедрила цифровую платформу для мониторинга строительных объектов на Чебоксарском заводе силовых агрегатов (ООО "ЧЗСА") с помощью технологии ИИ и данных с БПЛА. Платформа анализирует ход работ, количество и тип задействованной техники, выявляет отклонения от проектной документации. Цифровые решения Skyeer применяются на более чем 1000 объектах в России и за рубежом, включая мониторинг промышленной инфраструктуры, исследование труднодоступных территорий, выявление нарушений в эксплуатации и рекультивации полигонов ТБО.
Primo RPA запускает диагностику эффективности роботизации процессов
Российский разработчик платформы программной роботизации бизнес-процессов Primo RPA запустил услугу «Чекап RPA» для компаний, которые не получили ожидаемого результата от RPA-системы. Неэффективный жизненный цикл роботов увеличивает время выхода продукта на рынок до 50% и общую стоимость владения до 15-20%, что подчеркивает важность детального анализа процессов. Методология Primo RPA ROM помогает выявить узкие места, избежать ошибок и повысить результативность автоматизации.
Выплата зарплаты в «Контуре» упростилась до пары кликов
Теперь пользователи «Контур.Банка» и «Контур.Эльбы» могут выплачивать зарплату всем сотрудникам за пару кликов – без создания зарплатного проекта, загрузки реестра и комиссии за выплаты. Решение доступно в рамках интеграции банка и онлайн-бухгалтерии экосистемы «Контур». Возможность массовой выплаты зарплат сократит затраты и упростит работу ИП и организаций с сотрудниками. Достаточно один раз внести данные сотрудников в «Эльбу», и сервис сам рассчитает зарплату и сформирует платежки. Предпринимателю останется подписать их, и зарплата поступит сотрудникам на карты в любом банке.
Navicon и PIX Robotics усиливают партнерство для оптимизации бизнес-процессов
Системный интегратор Navicon (ООО "УК "НАВИКОН") и разработчик решений в сферах роботизации PIX Robotics (ООО "ПИКС РОБОТИКС") расширяют партнерство. Клиентам Navicon станут доступны программные продукты «PIXПроцессы» и PIXRPA, которые усилят портфель импортонезависимых BPM-разработок. «PIXПроцессы» включает платформу для проектирования и визуализации бизнес-процессов, модули Process Mining и Task Mining для выявления, описания, систематизации, анализа и оптимизации процессов. Клиенты Navicon получат объективную картину выполнения процессов для повышения их эффективности.
«Мигратор-3000» ускорит переход бизнеса с SAP на «1С»
Компания «1СПроКонсалтинг» (ООО "1С ПРО КОНСАЛТИНГ") представила «Мигратор-3000» (ООО "МЕГАТРОН 3000") — решение для ускоренного переноса и сверки данных из SAP в «1С:ERP Управление холдингом», «1С:ERP», «1C:Управление Холдингом», «1С:Бухгалтерия Предприятия.Корп» и другие продукты на базе «1С». Инструмент сокращает время переноса исторических данных и обеспечивает требования законодательства в области хранения и прослеживаемости, а также обеспечивает соответствие требованиям законодательства в части хранения первичных учетных проводок, особенно актуально для бизнеса с различными ИТ-ландшафтами.
Автор: Борис Мальцев
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