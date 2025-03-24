Что такое центробанк и чем он занимается

Зачем стране нужен центральный банк? В чем польза от его работы людям и компаниям? Может ли обратиться к нему за помощью обычный гражданин? Рассмотрим основные функции Банка России.

В любой стране центробанк — это государственная организация, которая отвечает за эмиссию денег и стабильную работу банков.

Центральный банк нашей страны — Банк России. В отличие от многих других центробанков, Банк России — это мегарегулятор. То есть он отвечает также за эффективность всей финансовой системы страны.

Чем занимается Банк России

Выпускает наличные деньги и удерживает низкую инфляцию

Банк России решает, какой номинал будет у банкнот и монет и как они будут выглядеть. Так, осенью 2017 года регулятор ввел в обращение новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей с изображением памятных мест Севастополя и Дальнего Востока. Теперь расплачиваться наличными и получать сдачу будет проще.

Одна из главных задач Банка России — удерживать стабильно низкую инфляцию, то есть сделать так, чтобы цены не скакали резко и непредсказуемо.

Оптимальный для России темп роста цен — 4%. Такая инфляция позволяет экономике развиваться, и при этом бизнес и люди могут строить долгосрочные планы.

К примеру, можно откладывать деньги на покупку машины или пенсию и не бояться, что они обесценятся. Компании могут делать долгосрочные инвестиции в развитие производства. Все это создает возможности для экономического роста в стране.

Регулирует финансовые организации

Если вы открываете вклад в банке или покупаете страховку, откладываете на дополнительную пенсию или приобретаете пай инвестиционного фонда, то хотите быть уверены, что ваши деньги не пропадут. Именно Банк России отвечает за то, чтобы финансовый рынок был устойчивым и на нем работали только честные и профессиональные компании.

В сфере надзора и контроля Банка России находятся банки и участники национальной платежной системы, страховые компании и микрофинансовые организации, негосударственные пенсионные фонды и паевые инвестиционные фонды, а также кредитные рейтинговые агентства, актуарии, депозитарии и другие организации.

Регулятор создает нормативы, которые не позволяют финансовым организациям вести слишком рискованную политику, и строго следит за их исполнением. То есть, например, негосударственный пенсионный фонд не может вложить вашу будущую пенсию в какой-то сомнительный проект типа высадки кукурузы на Луне. Если же организации систематически эти нормативы нарушают, Банк России удаляет их с рынка.

Защищает права потребителей финансовых услуг

Банк России следит за тем, чтобы люди и предприятия получали качественные финансовые услуги и сервисы. Случается, что финансовые организации навязывают ненужные клиенту услуги, например, страховки. Или, наоборот, без оснований отказывают в обслуживании — не открывают счет или блокируют платежи. Бывает, не сообщают всю необходимую информацию или каким-то другим образом нарушают ваши права.

Во всех этих случаях вы можете обратиться напрямую в интернет-приемную Банка России и вам помогут разобраться в ситуации.

Регулятор также контролирует доступность финансовых продуктов. Для этого, в частности, Банк России поддерживает развитие дистанционных каналов обслуживания. Например, сегодня, даже если у вас поблизости нет офиса страховой компании, вы гарантированно можете купить полис ОСАГО через интернет.

Переход на дистанционное обслуживание несет и новые риски. Поэтому в Банке России работает специальное подразделение — ФинЦЕРТ, которое борется с кибермошенниками и помогает финансовым организациям защищаться от компьютерных атак.

Повышает финансовую грамотность

Когда финансовых продуктов становится все больше, а сами они — все сложнее, разобраться в них бывает непросто. Чтобы люди могли свободнее ориентироваться в мире финансов, взвешенно выбирать нужные услуги и защищаться от мошенников, Банк России ведет масштабный проект по финансовой грамотности.

Регулятор участвует в разработке образовательных программ для школ и вузов, проводит мероприятия и онлайн-семинары, готовит информационные материалы для СМИ.