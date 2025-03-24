Что нужно включать в отчет о движении денежных средств

В отчет о движении денежных средств (ОДДС) включаются все платежи и денежные поступления за год. Даже те, которые не являются доходами или расходами.
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В документе не отражается только движение денег внутри компании — перевод со счета на счет, внесение наличной выручки, приобретение или обмен на деньги эквивалентов п. 6 ПБУ 23/2011.
С введением ЕНС отражение операций по налогам отражается с учетом некоторых моментов:
Вся сумма уплаченного ЕНП отражается по строке 4129 «Прочие платежи» за вычетом зачтенных по ЕНС налога на прибыль, НДФЛ и страховых взносов.
Сумма возврата ЕНП отражается по строке 4119 «Прочие поступления».
Налог на прибыль, зачтенный по ЕНС, отражается по строке 4124.
НДФЛ и страховые взносы, зачтенные по ЕНС, отражаются по строке 4122.
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