Как отражать прощенный заем от учредителя в учете

Если учредитель прощает организации заем, то это нужно отразить в бухгалтерском учете. Разбираемся, можно ли учитывать такую операцию для целей налогообложения.

Прощенный заем или проценты — внереализационный доход, который учитывается для налогообложения. Перечень не учитываемых доходов установлен ст. 251 НК, процентов в нем нет.

В данном случае нельзя воспользоваться исключением из пп. 11 п. 1 ст. 251 НК. Эта норма касается именно безвозмездно переданного имущества и имущественных прав от учредителя с долей не менее 50%, но не прощения долга.

По ст. 307 ГК в силу обязательства должник обязан совершить в пользу другого лица определенное действие: передать имущество, выполнить работу, оказать услуги или внести вклад.

Обязательство прекращается, когда кредитор освобождает должника от лежащих обязанностей согласно ст. 415 ГК. Учитывая, что при прекращении обязательства путем прощения долга не происходит передача имущества или имущественных прав, то применять пп. 11 п. 1 ст. 251 НК нельзя (см. письма Минфина от 14.05.2021 № 03-03-06/1/36775, от 21.05.2021 № 03-03-06/1/39010).