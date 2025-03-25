Как малому бизнесу эффективно управлять денежными потоками и избегать убытков

Тему для вас разбирает Ольга Сулиман, финансовый консультант для бизнеса и предпринимателей.
Денежный поток vs. прибыль: в чем разница и почему важно управлять потоками
Многие предприниматели сталкиваются с ситуацией, когда выручка растет, но денег на счетах нет. Это происходит из-за разницы между прибылью (бумажным показателем) и реальным движением денежных средств.
Прибыль — разница между доходами и расходами, которая фиксируется в бухгалтерской отчетности.
Денежный поток — реальное поступление и выбытие денег, которое влияет на платежеспособность компании.
Ошибка многих бизнесов — считать прибыльностью положительное сальдо P&L (отчет о прибылях и убытках), игнорируя кассовые разрывы, возникающие из-за отсрочек платежей и несогласованности поступлений и обязательств.
Пример: Владелец туристического агентства радуется выручке 5 млн рублей, но не учитывает, что 4,5 млн уже ушли на оплату туров, зарплаты и аренду. В результате ликвидных средств не остается.
Решение: Вести отчет о движении денежных средств (Cash Flow), планировать расходы с учетом реальных поступлений.
Планирование и прогнозирование: бюджет движения денежных средств (БДДС) и сезонность
Планирование денежных потоков — основа финансовой устойчивости бизнеса. Бюджет движения денежных средств (БДДС) помогает прогнозировать, когда и сколько денег поступит и уйдет.
Как составить БДДС:
1. Разделите денежные потоки по категориям: операционные, инвестиционные и финансовые.
2. Анализируйте платежный календарь: синхронизируйте поступления и обязательства.
3. Учитывайте сезонность: например, в туристическом бизнесе приток средств летом, а расходы (закупки) — зимой.
Пример: Бизнес увеличивает объем продаж. Отсрочка платежа у покупателей от 30 до 60 дней. Поставщики тоже предоставляли отсрочку платежа, только составляла она в среднем 20 дней. В итоге получили кассовый разрыв.
Решение: Контролировать оборачиваемость дебиторской задолженности и согласовывать с поставщиками более гибкие условия оплаты.
Оптимизация поступлений и расходов: контроль дебиторки и ускорение оборота средств
Главные причины проблем с ликвидностью:
Долгий операционный цикл (затраты несут заранее, оплата поступает позже).
Длительная дебиторская задолженность (клиенты платят с задержкой).
Неконтролируемые расходы.
Как ускорить поступление денег:
Автоматизируйте контроль дебиторки (FactorPlat, Контур.Факторинг).
Договоритесь о предоплате или сокращении сроков платежей.
Используйте факторинг (продажа дебиторки банку).
Оптимизируйте запасы (избегайте лишнего замораживания средств).
Пример: «Ростелеком» оптимизировал систему контроля дебиторской задолженности, что позволило сократить период ожидания платежей.
Решение: Прогнозировать движение денежных средств на 3-6 месяцев вперед, регулярно корректировать планы.
Работа с кредитами и резервами: как избежать кассовых разрывов
Избыточная долговая нагрузка приводит к тому, что прибыль компании уходит на выплаты по кредитам, а резервы не формируются.
Как грамотно управлять кредитами:
Оптимизируйте структуру капитала: сбалансируйте собственные и заемные средства.
Избегайте коротких кредитов для долгосрочных целей.
Сформируйте резервный фонд (3-6 месяцев операционных расходов).
Финансовая дисциплина и контроль: метрики и инструменты
Финансовый контроль позволяет своевременно выявлять проблемы и принимать решения.
Ключевые показатели для контроля:
Оборачиваемость дебиторской задолженности — чем ниже, тем лучше.
Операционный денежный поток — разница между поступлениями и расходами.
Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) — показатель финансовой устойчивости.
Инструменты финансового контроля:
Автоматизированные системы учета (1С, ПланФакт, А-Деск).
Регулярный аудит финансовых показателей.
Сравнение план-факт отчетности.
Пример: Владелец интернет-магазина внедрил систему автоматизации учета, что позволило сократить время на анализ данных с 10 часов в неделю до 30 минут.
Решение: Использовать цифровые инструменты для оперативного контроля денежных потоков.
Вывод
Финансовая устойчивость бизнеса — это не только про выручку, но и про грамотное управление денежными потоками. Компании, которые контролируют дебиторскую задолженность, прогнозируют кассовые разрывы и ведут строгий учет расходов, имеют больше шансов на стабильный рост.
Ключевые принципы:
Вести управленческий учет и различать прибыль и денежный поток.
Планировать БДДС и учитывать сезонные колебания.
Контролировать поступления и ускорять оборачиваемость дебиторки.
Грамотно управлять заемными средствами и создавать резервы.
Автоматизировать учет и анализировать ключевые метрики.
Грамотное управление финансами — это не просто учет цифр, а стратегический инструмент, позволяющий бизнесу не только выживать, но и расти.
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