Как малому бизнесу эффективно управлять денежными потоками и избегать убытков

Финансовое управление — ключ к устойчивости и развитию бизнеса. Даже компании с высокой выручкой могут испытывать нехватку ликвидности, если денежные потоки не управляются эффективно. В этой статье разберем основные принципы контроля движения денежных средств, предотвращения кассовых разрывов и повышения финансовой устойчивости.

Тему для вас разбирает Ольга Сулиман, финансовый консультант для бизнеса и предпринимателей.

Денежный поток vs. прибыль: в чем разница и почему важно управлять потоками

Многие предприниматели сталкиваются с ситуацией, когда выручка растет, но денег на счетах нет. Это происходит из-за разницы между прибылью (бумажным показателем) и реальным движением денежных средств.

Прибыль — разница между доходами и расходами, которая фиксируется в бухгалтерской отчетности.

Денежный поток — реальное поступление и выбытие денег, которое влияет на платежеспособность компании.

Ошибка многих бизнесов — считать прибыльностью положительное сальдо P&L (отчет о прибылях и убытках), игнорируя кассовые разрывы, возникающие из-за отсрочек платежей и несогласованности поступлений и обязательств.

Пример: Владелец туристического агентства радуется выручке 5 млн рублей, но не учитывает, что 4,5 млн уже ушли на оплату туров, зарплаты и аренду. В результате ликвидных средств не остается.

Решение: Вести отчет о движении денежных средств (Cash Flow), планировать расходы с учетом реальных поступлений.

Планирование и прогнозирование: бюджет движения денежных средств (БДДС) и сезонность

Планирование денежных потоков — основа финансовой устойчивости бизнеса. Бюджет движения денежных средств (БДДС) помогает прогнозировать, когда и сколько денег поступит и уйдет.

Как составить БДДС:

1. Разделите денежные потоки по категориям: операционные, инвестиционные и финансовые.

2. Анализируйте платежный календарь: синхронизируйте поступления и обязательства.

3. Учитывайте сезонность: например, в туристическом бизнесе приток средств летом, а расходы (закупки) — зимой.

Пример: Бизнес увеличивает объем продаж. Отсрочка платежа у покупателей от 30 до 60 дней. Поставщики тоже предоставляли отсрочку платежа, только составляла она в среднем 20 дней. В итоге получили кассовый разрыв.

Решение: Контролировать оборачиваемость дебиторской задолженности и согласовывать с поставщиками более гибкие условия оплаты.

Оптимизация поступлений и расходов: контроль дебиторки и ускорение оборота средств

Главные причины проблем с ликвидностью:

Долгий операционный цикл (затраты несут заранее, оплата поступает позже).

Длительная дебиторская задолженность (клиенты платят с задержкой).

Неконтролируемые расходы.

Как ускорить поступление денег:

Автоматизируйте контроль дебиторки (FactorPlat, Контур.Факторинг).

Договоритесь о предоплате или сокращении сроков платежей.

Используйте факторинг (продажа дебиторки банку).

Оптимизируйте запасы (избегайте лишнего замораживания средств).

Пример: «Ростелеком» оптимизировал систему контроля дебиторской задолженности, что позволило сократить период ожидания платежей.

Решение: Прогнозировать движение денежных средств на 3-6 месяцев вперед, регулярно корректировать планы.

Работа с кредитами и резервами: как избежать кассовых разрывов

Избыточная долговая нагрузка приводит к тому, что прибыль компании уходит на выплаты по кредитам, а резервы не формируются.

Как грамотно управлять кредитами:

Оптимизируйте структуру капитала : сбалансируйте собственные и заемные средства.

Избегайте коротких кредитов для долгосрочных целей.

Сформируйте резервный фонд (3-6 месяцев операционных расходов).

Финансовая дисциплина и контроль: метрики и инструменты

Финансовый контроль позволяет своевременно выявлять проблемы и принимать решения.

Ключевые показатели для контроля:

Оборачиваемость дебиторской задолженности — чем ниже, тем лучше.

Операционный денежный поток — разница между поступлениями и расходами.

Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) — показатель финансовой устойчивости.

Инструменты финансового контроля:

Автоматизированные системы учета (1С, ПланФакт, А-Деск).

Регулярный аудит финансовых показателей .

Сравнение план-факт отчетности.

Пример: Владелец интернет-магазина внедрил систему автоматизации учета, что позволило сократить время на анализ данных с 10 часов в неделю до 30 минут.

Решение: Использовать цифровые инструменты для оперативного контроля денежных потоков.

Вывод

Финансовая устойчивость бизнеса — это не только про выручку, но и про грамотное управление денежными потоками. Компании, которые контролируют дебиторскую задолженность, прогнозируют кассовые разрывы и ведут строгий учет расходов, имеют больше шансов на стабильный рост.

Ключевые принципы:

Вести управленческий учет и различать прибыль и денежный поток.

Планировать БДДС и учитывать сезонные колебания.

Контролировать поступления и ускорять оборачиваемость дебиторки.

Грамотно управлять заемными средствами и создавать резервы.

Автоматизировать учет и анализировать ключевые метрики.

Грамотное управление финансами — это не просто учет цифр, а стратегический инструмент, позволяющий бизнесу не только выживать, но и расти.