Кто может сдавать бухгалтерскую отчетность без пояснений

Бухгалтерскую отчетность не всегда исчерпывающе отражает финансовое состояние организации, поэтому к ней составляются пояснения. Разбираемся, кто может сдавать данные без уточнений.

Без пояснений бухгалтерская отчетность может быть расценена как неполная, поэтому пояснения необходимо составлять. Однако есть и исключения из этого правила. Пояснения к бухгалтерской отчетности не сдают:

малые предприятия с правом на упрощенную отчетность;

общественные организации, которые не ведут предпринимательскую деятельность и не имеют реализации.

В пояснениях раскрываются и детализируются показатели форм 1 и 2. О расшифровке показателей в балансе или ОФР должна стоять отметка с отсылкой к соответствующему пункту пояснений.

Содержание пояснений организации определяют самостоятельно, нормативных требований не установлено. Обязательной формы для пояснений не существует. В приказе Минфина от 02.07.2010 № 66н указано только то, что такие записи могут быть текстовыми или табличными.