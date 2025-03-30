Российский IT-дайджест #3 за 24–30 марта 2025

Компания «Яндекс» впервые сообщила финансовые результаты своего нового подразделения

Yandex B2B Tech, сформированного осенью прошлого года на базе платформы Yandex Cloud, включая ИИ-технологии для бизнеса, и виртуального офиса «Яндекс 360». Выручка входящих в Yandex B2B Tech направлений за 2024 год составила 32,2 млрд руб., что на 48,4 % больше по сравнению с 2023 годом.

По оценке «Яндекса», доля Yandex B2B Tech на рынке составляла в прошлом году 13 %. Как ожидает компания, объём рынка вырастет до 510 млрд руб. в 2028 году с 240 млрд руб. в 2024-м, показав среднегодовой темп прироста (CAGR) около 21 %. При этом «Яндекс» ожидает, что Yandex B2B Tech опередит рынок по темпам роста.

Выручка Yandex Cloud увеличилась год к году в 1,5 раза до 19,8 млрд руб. Более половины этой суммы (51 %) принесли контракты с крупными компаниями. Количество клиентов Yandex Cloud увеличилось год к году в 1,5 раза до 44 тыс., количество партнёров-интеграторов выросло в 1,3 раза — до 674.

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