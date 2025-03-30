Российский IT-дайджест #3 за 24–30 марта 2025

В RuStore появилась оплата ChatGPT и других ИИ-сервисов рублями, но с большой наценкой
RuStore добавил возможность оплатить подписку на ChatGPT и Midjourney. Оплата проходит в рублях через раздел «Киоск».
Чтобы оплатить подписку ChatGPT, нужно зайти на сайт RuStore, открыть раздел «Киоск» и выбрать интересующий сервис. Месячная подписка по тарифу ChatGPT Plus стоит 2875 руб., вариант ChatGPT Pro обойдётся в 26 396 руб. Для сравнения, сама платформа взимает за них $20 и $200 соответственно — по актуальному курсу это примерно 1700 и 17 000 руб.
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PIX Robotics подтвердила совместимость решений с ОС от «СберТеха»
Решения PIX Robotics в области программной роботизации, аналитики данных и управления процессами прошли тесты на совместимость с ОС «СберТеха». Эксперты отметили удобство эксплуатации и высокую скорость работы продуктов PIX Robotics при использовании Platform VSberLinux OS Server как на программном, так и в графическом режиме. Корректность совместной работы подтверждена двусторонним сертификатом.
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Корпорация «Галактика» и IBS договорились о совместимости ERP-решений
Корпорация «Галактика» и IBS подтвердили совместимость своих продуктов. Совместимость решений позволит заказчикам внедрять композитные системы класса ERP+, используя продукты нескольких вендоров.
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«Битрикс24» запустил сервис онлайн-записи клиентов и бронирования ресурсов
«Битрикс24» представил инструмент для записи клиентов на прием к специалистам, бронирования техники и оборудования. Сервис автоматически рассчитывает нагрузку на специалиста, напоминает о записи и просит подтвердить визит, избавляя отдел продаж от рутинной работы. Все контакты сохраняются в CRM для дальнейшей работы с базой клиентов. Решение доступно в облачной версии и скоро появится в коробочной.
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Альфа-Банк внедрил ИИ в платформу экспресс-гарантий для бизнеса
Альфа-Банк обновил платформу получения экспресс-гарантий для бизнеса, используя алгоритмы и искусственный интеллект для анализа данных. Это упрощает взаимодействие и делает процесс более инновационным и технологичным. Получение гарантий через электронный документооборот в личном кабинете экономит время и доступно из любой точки мира. Банк выдает гарантии для участия в торгах, обеспечения контрактов, возврата авансовых платежей и гарантийных обязательств.
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«Яндекс» сообщил финансовые результаты Yandex B2B Tech
Компания «Яндекс» впервые сообщила финансовые результаты своего нового подразделения
Yandex B2B Tech, сформированного осенью прошлого года на базе платформы Yandex Cloud, включая ИИ-технологии для бизнеса, и виртуального офиса «Яндекс 360». Выручка входящих в Yandex B2B Tech направлений за 2024 год составила 32,2 млрд руб., что на 48,4 % больше по сравнению с 2023 годом.
По оценке «Яндекса», доля Yandex B2B Tech на рынке составляла в прошлом году 13 %. Как ожидает компания, объём рынка вырастет до 510 млрд руб. в 2028 году с 240 млрд руб. в 2024-м, показав среднегодовой темп прироста (CAGR) около 21 %. При этом «Яндекс» ожидает, что Yandex B2B Tech опередит рынок по темпам роста.
Выручка Yandex Cloud увеличилась год к году в 1,5 раза до 19,8 млрд руб. Более половины этой суммы (51 %) принесли контракты с крупными компаниями. Количество клиентов Yandex Cloud увеличилось год к году в 1,5 раза до 44 тыс., количество партнёров-интеграторов выросло в 1,3 раза — до 674.
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Yandex Cloud повышает цены с 1 мая
Облачная платформа Yandex Cloud объявила о планах повысить с 1 мая 2025 года тарифы на ряд сервисов, отметив, что это первое повышение цен с 2022 года, рост тарифов не превысит 8 % и коснётся не всех сервисов. Сообщается, что рост цен вызван целым рядом макроэкономических факторов, включая регулярное повышение цен на оборудование, значительное изменение курса рубля и увеличение стоимости разработки и поддержки.
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Автор: Борис Мальцев
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