Услуги по продлению доменного имени: как отразить в учете

Услуги по продлению доменного имени нужно отражать в учете, но не как нематериальные активы. Разбираемся, как их правильно учесть в соответствии с ПБУ 10/99.

Ситуация: организация приобрела продление регистрации доменного имени, а также услугу DNS-мастер. Как правильно отразить их в учете?

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По п. 5 ПБУ 10/99 стоимость услуг по продлению регистрации доменного имени учитывается в составе расходов по обычным видам деятельности.

Она признается в периоде их осуществления по п. 18 ПБУ 10/99. Проводки используются такие: Дт 26 (44) — Кт 60.01 и Дт 19.04 — Кт 60.01 (если есть НДС).

В налоговом учете такие расходы учитываются единовременно в составе прочих, связанных с производством и реализацией согласно пп. 49 п. 1 ст. 264 и п. 1 ст. 272 НК.

Услуги по продлению не считаются нематериальным активом, так как доменное имя само по себе не является объектом интеллектуальной собственности.

DNS-мастер — услуга, которая предоставляется хостинг провайдером. Если она проходит по единовременному платежу и у организации есть на руках все закрывающие документы, то отражается она также как и доменное имя.

В налоговом учете рекомендуется признавать расход путем равномерного распределения в конце каждого отчетного периода, однако это не обязательное положение. Организация также может признавать такие издержки единовременно.