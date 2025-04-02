Как начислить амортизацию на НМА в виде фильма

Амортизацию начисляют на все нематериальные активы за исключением тех, у которых нельзя определить срок полезного использования. Разбираемся, как начислить ее на фильм.

Ситуация: у организации есть нематериальный актив в виде фильма. Учетной политикой установлено, что амортизация начисляется способом уменьшаемого остатка.

В налоговом учете повышающий коэффициент амортизации предусмотрен только для нематериальных активов в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных из пп. 6 п. 2 ст. 259.3 НК.

В отношении фильма в налоговом учете применяется линейный метод: равномерное начисление амортизации в течение установленного срока полезного использования.

Применять в налоговом учете нелинейный метод из ст. 259.2 НК в отношении нематериальных активов не стоит, ведь он предусматривает начисление амортизации по группе объектов, относящихся к одной группе.

Амортизация по таким объектам начисляется исходя из их суммарного баланса на начало месяца, однако НМА активы не делятся на группы. А также в ст. 259.2 НК есть указание, что нелинейный метод амортизации применяется в отношении основных средств, а не амортизируемого имущества.

В бухучете способ уменьшаемого остатка предполагает начисление амортизации таким образом, чтобы суммы амортизации нематериальных активов за идентичные периоды уменьшались по мере истечения срока полезного использования. По ФСБУ 14/2022 организация самостоятельно разрабатывает формулу для применения такого способа. Например, можно использовать аналогичную нелинейному способу амортизации в налоговом учете:

(остаточная стоимость НМА на начало месяца) x (коэффициент ускорения) / СПИ.

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Стоит использовать коэффициент, который соответствует распределению во времени экономических выгод от использования данного вида нематериальных активов. Для определения коэффициента нужно рассчитать, какая сумма амортизации при таком подходе будет признаваться в бухучете по периодам использования НМА. Также нужно узнать, соответствует ли такая сумма размеру ожидаемого дохода по данным периодам.

Также организации стоит учитывать, что способ начисления амортизации в бухучете выбирается для группы активов, а не для конкретного объекта. В дальнейшем по нематериальным активам, отнесенным к этой группе, будет применяться такая же формула расчета амортизации.