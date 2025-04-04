Патентная система налогообложения в 2025 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера

Январь 2025
Письмо
Суть разъяснения
Письмо ФНС от 24.12.2024 № СД-4-3/14537@
ИП с доходами-2024 на УСН и ПСН более 60 млн рублей не может применять ПСН в 2025 году.
Письмо Минфина от 06.12.2024 № 03-11-11/123124
При УСН + ПСН доходы от аренды учитывают для ПСН-лимита.
Февраль 2025
Письмо
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 23.01.2025 № 03-11-11/5315
Для ПСН-лимита надо суммировать доходы от УСН и ПСН.
Письмо Минфина от 10.10.2024 № 03-11-09/98573
При переходе с УСН на ПСН с опоздавших оплат будет налог по УСН.
Письмо Минфина от 11.12.2024 № 03-11-11/125057
При интернет-торговле нельзя применять ПСН.
Март 2025
Письмо
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 16.12.2024 № 03-11-11/126750
Если после закрытия патента приходит оплата за ПСН-услуги, ее надо учитывать по УСН.
Письмо ФНС от 27.02.2025 № СД-4-3/2024@
Для перехода с НПД на ПСН надо подать заявление за 10 дней до начала применения ПСН.
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