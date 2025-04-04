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Обзоры для бухгалтера

Патентная система налогообложения в 2025 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера

Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по ПСН. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

Январь 2025

Письмо

Суть разъяснения

Письмо ФНС от 24.12.2024 № СД-4-3/14537@

ИП с доходами-2024 на УСН и ПСН более 60 млн рублей не может применять ПСН в 2025 году.

Письмо Минфина от 06.12.2024 № 03-11-11/123124

При УСН + ПСН доходы от аренды учитывают для ПСН-лимита.

Февраль 2025

Письмо

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 23.01.2025 № 03-11-11/5315

Для ПСН-лимита надо суммировать доходы от УСН и ПСН.

Письмо Минфина от 10.10.2024 № 03-11-09/98573

При переходе с УСН на ПСН с опоздавших оплат будет налог по УСН.

Письмо Минфина от 11.12.2024 № 03-11-11/125057

При интернет-торговле нельзя применять ПСН.

Март 2025

Письмо

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 16.12.2024 № 03-11-11/126750

Если после закрытия патента приходит оплата за ПСН-услуги, ее надо учитывать по УСН.

Письмо ФНС от 27.02.2025 № СД-4-3/2024@

Для перехода с НПД на ПСН надо подать заявление за 10 дней до начала применения ПСН.

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