Как турагенту оформить кассовый чек с указанием принципала

Если турагент выступает посредником между туроператором и клиентом, то и чеки нужно выставлять с признаком агента. Рассказываем, как это правильно сделать.

Ситуация: турагент выступает агентом и реализует товары принципала-туроператора — туры. Как оформлять чеки при расчете с физлицами?

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Кассовый чек, который оформляет посредник при расчетах за товары должен включать дополнительные реквизиты (см. письмо Минфина от 15.06.2018 № 03-01-15/41171):

признак агента (кем по договору является посредник — поверенным, комиссионером или агентом);

данные поставщика — наименование принципала (комитента), телефон.

ИНН поставщика (заполняется в отношении каждой товарной позиции);

сумма агентского вознаграждения , если оно взимается с покупателя (отражается на отдельном кассовом чеке). Если вознаграждение платит туроператор, а не клиент, реквизит указывать не нужно;

признак агента по предмету расчета (включается в состав реквизита «предмет расчета» в зависимости от применяемой версии ФФД в соответствии с приложением № 2 к Приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).

Если в кассовом чеке отсутствуют реквизиты «признак агента», «данные поставщика», «ИНН поставщика» и «признак агента по предмету расчета« к товарной позиции, то в соответствии с письмом ФНС от 10.10.2022 № АБ-4-20/13456@ вся сумма расчета будет считаться выручкой посредника.

Также в чеке нужно указать ставку и сумму НДС, относящиеся к товару, по которому производится отчет. Если путевка продается с НДС, то в чеке нужно его указать. При этом неважно, является ли агент плательщиком НДС или нет.