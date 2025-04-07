Как ИП на УСН «Доходы» уменьшить аванс по налогу за 1 квартал

ИП на УСН вправе уменьшать налог на сумму страховых взносов. Разбираемся, какие платежи можно учесть для уменьшения аванса за 1 квартал.

Если у ИП на УСН «Доходы» есть работники, то уменьшить аванс по налогу за 1 квартал можно не более чем на 50%. Снизить налог можно на:

фиксированные взносы ИП за себя за 2025 год в сумме 53 658 руб. вне зависимости от факта их уплаты;

дополнительные взносы ИП (в размере 1% с дохода, превышающего 300 тыс. руб.) за 2025 год независимо от факта их уплаты;

дополнительные взносы ИП 1% за 2024 год независимо от факта их уплаты, если не учитывали их в 2024 году;

взносы за сотрудников, уплаченные к концу квартала (за декабрь 2024, январь–февраль 2025 года).

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Взносы, используемые для уменьшения аванса по УСН за 1 квартал будут отражены в строке 140 декларации по УСН за 2025 год. А по итогам 1 квартала нужно сдать уведомление по ЕНП с суммой аванса, который нужно уплатить до 28.04.2025.