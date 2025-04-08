Почему в отчете о реализации по выкупу и в уведомлении указаны разные данные

Маркетплейсы составляют множество разных отчетов для продавцов. Выкуп отражается в двух документах: отчете о реализации и одноименном уведомлении. Разбираемся, что делать, если в документах указаны разные данные.

Уведомление о выкупе — отдельный договор купли-продажи в рамках оферты. По такому договору маркетплейс не может выставлять встречные расходы, например, комиссию и логистику.

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Поэтому в уведомлении указывается стоимость товаров уже за вычетом таких расходов. А вот в еженедельном отчете и в детализации указано, как была образована цена товара. Оплачиваться будет именно сумма, указанная в уведомлении.

Поэтому в уведомлении обычно сумма выкупа меньше, чем в отчете и в детализации к нему. Отдельно могут выставляться расходы на международную доставку.

Разница в документах может возникнуть из-за возвратов. Например, если покупатель вернул товар, то сумма в уведомлении может быть больше, чем в детализации к еженедельному отчету.