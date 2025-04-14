Российский IT-дайджест #4 за 7–13 апреля 2025

О самых важных новостях российской ИТ-отрасли за неделю — в свежем дайджесте.

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Фирма "1С" начала открытое бета-тестирование "1С:Персонал 2.0"

Фирма "1С" выпустила версию 2.0 веб-приложения "1С:Персонал" и открыла его бета-тестирование. Система предназначена для автоматизации HR-процессов: от подбора и адаптации сотрудников до проведения оценок и опросов. Решение работает в браузере на ПК и планшетах, интегрируется с продуктами "1С:ЗУП", "1С:Зарплата и кадры госсектора" и "1С:ERP", а также тесно связано с "1С:Кабинетом сотрудника" — через него можно согласовывать заявки на подбор, отслеживать адаптацию и заполнять анкеты.

Юрлица:

Serverspace предлагает бесплатную миграцию в облако

Онлайн-сервис Serverspace предлагает бесплатную миграцию в облако для бизнеса: перенос виртуальных машин, серверов, баз данных, приложений. Специалисты Serverspace помогут настроить окружение и провести тестирование. Техническая поддержка доступна на всех этапах.

Юрлица:

«СберКорус» и «Маркет Лайн» нарастили объем ЭДО на 10%

По данным «СберКорус», объем переданных электронных документов «Маркет Лайн» через сервисы «Сфера Торговля» и «Сфера Документы» в I квартале 2025 вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024. Это связано с расширением точек сбыта. «Маркет Лайн» уже более 10 лет использует ЭДО в сервисах «СберКорус». Компания обменивается документами с контрагентами, включая заказы, уведомления об отгрузке и приемке, УПД, УКД, каталоги цен и акты.

Юрлица:

На VK WorkSpace появился сервис «Опросы»

На платформе VK WorkSpace запустили новый сервис «Опросы». Это позволяет собирать обратную связь, измерять вовлеченность сотрудников, проводить тестирования и исследования. Сервис доступен в облаке и версии On-premises через приложение VK Teams. Опросы можно проводить для всей компании или для отдельных групп.

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«Контур․ID» выпустил on-premise-версию сервиса 2FA

«Контур․ID» запустил on-premise-версию сервиса двухфакторной аутентификации. Решение разворачивается во внутренней сети организации, обеспечивая контроь над данными и безопасность. Сервис входит в линейку продуктов «Контура», включая Staffcop, «Контур.Доступ», Контур.PAM и «Контур.Безопасность».

Юрлица:

Softline подтвердила статус Gold у «Смарт-Софт»

ГК Softline подтвердила статус Gold у компании «Смарт-Софт». Это признание подтверждает экспертизу Softline в реализации проектов на базе решений вендора и гарантирует высокий уровень сервиса и поддержки клиентам.

Юрлица:

Автор

Автор: Борис Мальцев

Хотите, чтобы новости вашей компании появились в следующем обзоре? Присылайте их в мой телеграм-канал: https://t.me/totttttt.