Какие периоды можно засчитать в стаж для пенсии, даже если СФР отказывается это делать

Количество споров, посвященных зачетам тех или иных периодов в стаж для пенсии, постоянно растет. Сегодня разберем три таких случая.

Служба в армии на территории бывших союзных республик

При назначении пенсии СФР не включил мужчине в стаж период прохождения военной службы по призыву с 1976 по 1978 г.г., так как она проходила на территории Прибалтийского военного округа. А Эстонская республика не подтвердила этот стаж.

Но ВС признал действия СФР незаконными. Военная служба должна засчитываться независимо от того, на территории какой союзной республики она проходила, так как на тот момент территории союзных республик входили в состав СССР.

Обратите внимание. Сегодня военная служба по призыву включается также в стаж для досрочного назначения пенсии по старости, в связи с длительным трудовым стажем 42 года.

Учебный отпуск в льготный стаж для досрочной пенсии

Сейчас периоды прохождения курсов повышения квалификации включаются в льготный стаж для назначения досрочной пенсии, при условии сохранения за работником заработной платы. А вот вопрос с учебными отпусками, при совмещении работы с обучением в образовательных учреждениях, когда предоставлялся дополнительный отпуск, на законодательном уровне не решен.

Однако ВС считает, что учебные отпуска должны учитываться в льготный стаж, если они предоставлялись в период такой работы, которая давала право на досрочную пенсию, и за работником сохранялся средний заработок.

Период междувахтового отпуска в стаж работы в районах Крайнего Севера для досрочной пенсии

СФР не включил мужчине 1,5 года, когда он находился на межвахтовом отдыхе в северный стаж. А учел только время его непосредственной работы на вахте электромонтером по обслуживанию буровых установок.

Но ВС в своем решении отметил, что при вахтовом методе работы ведется суммированный учет рабочего времени. Он охватывает все рабочее время, в том числе и время в пути до места работы и обратно, а также время отдыха, приходящееся на данный отрезок времени.

Поэтому междувахтовый отдых, будучи суммированным временем ежедневного и еженедельного отдыха работника (накопленного за период вахты), не должен исключаться из стажа работы в районах Крайнего севера.

Как видите, теперь, учитывая судебную практику, можно добиться, чтобы СФР включил соответствующие периоды в стаж для пенсии. Также можно заранее, до назначения пенсии, скорректировать сведения о стаже на своем индивидуальном лицевом счете.

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