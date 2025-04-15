ЦОК КПП ОСНО 14.04 Мобильный
Обзоры для бухгалтера

Как вести учет НДС на УСН, работать с внештатниками и применять налоговые льготы в ФОТ. Обзор мероприятий с 15 по 30 апреля

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

15 апреля. Первый НДС на УСН в 2025 в Saby: подробная инструкция

Время: с 11:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Законодательная часть по НДС на УСН с 2025 года — кому придется заплатить, а кому держать руку на пульсе и задуматься об оптимальной ставке.

  2. Как настроить Saby для работы с НДС на УСН.

  3. Как принять к учету остатки непроданных товаров на 1 января 2025.

  4. Как работать с первичными документами: счет-фактура на аванс покупателю, авансовая счет-фактура от поставщика, зачет авансов, принять к вычету или отложить на следующий период входящий НДС.

  5. Как учитывать доходы без ошибок.

  6. Как правильно отражать розничные продажи в учете: фиксация НДС при закрытии смены — быстро и точно.

  7. Раздельный учет НДС: простое решение для сложных задач.

  8. Как работать с расчетом НДС, заполнить декларацию и уплатить налог.

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16 апреля. Налоговые льготы в фонде оплаты труда

Время: с 10:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Правовое обоснование льготы.

  2. Процесс внедрения дополнительных компенсаций.

  3. Сопровождение проекта.

  4. Часто задаваемые вопросы.

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17 апреля. Налоговые риски в 2025 году: как сотрудничать с внештатниками, не нарушая закон

Время: с 11:00 до 11:45

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Расскажем, что изменилось для бизнеса после налоговой реформы в 2025 году.

  2. Обсудим, как изменения повлияли на работу с внештатными исполнителями.

  3. Сделаем обзор самых значительных налоговых рисков и расскажем о законных способах их снижения.

  4. Дадим советы, как безопасно сотрудничать с самозанятыми и физлицами, не привлекая внимания ФНC.

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23 апреля. DUE DILIGENCE при M&A сделках

Время: с 10:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Юридический due diligence.

  2. Финансовый due diligence.

  3. Налоговый due diligence.

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26 апреля. Всероссийская акция для детей «День подорожника»

Время: с 11:00 до 13:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Кто такой СОТ.

  2. Город БезОпасностей.

  3. Безопасность в интернете.

  4. Лаборатория спокойствия.

  5. В финале мероприятия всех ждет «Подорожник-квиз» — веселые и серьезные вопросы для закрепления знаний! А также дипломы героев БезОпасности!

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Бухгалтерская конференция «Чего хочет бухгалтер»

Время: —

Формат: онлайн

Стоимость: 990 ₽

Программа:

  1. Что будет проверять налоговая в 2025 году.

  2. Дробиться с умом или объединять бизнесы? Практика и суды 2024–2025 гг.

  3. Закрываем 2024 год: что проверить и где подстраховаться.

  4. Ошибки и проблемы с НДС при УСН, и как их избежать.

  5. Новое в зарплате — как исправить, если узнали про изменения только сейчас.

  6. Маркетплейсы: НДС-ная жизнь селлеров и как ее упростить.

  7. Нейросети, ИИ заменят бухгалтера или упростят его работу?

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