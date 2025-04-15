Как вести учет НДС на УСН, работать с внештатниками и применять налоговые льготы в ФОТ. Обзор мероприятий с 15 по 30 апреля

15 апреля. Первый НДС на УСН в 2025 в Saby: подробная инструкция
Время: с 11:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Законодательная часть по НДС на УСН с 2025 года — кому придется заплатить, а кому держать руку на пульсе и задуматься об оптимальной ставке.
Как настроить Saby для работы с НДС на УСН.
Как принять к учету остатки непроданных товаров на 1 января 2025.
Как работать с первичными документами: счет-фактура на аванс покупателю, авансовая счет-фактура от поставщика, зачет авансов, принять к вычету или отложить на следующий период входящий НДС.
Как учитывать доходы без ошибок.
Как правильно отражать розничные продажи в учете: фиксация НДС при закрытии смены — быстро и точно.
Раздельный учет НДС: простое решение для сложных задач.
Как работать с расчетом НДС, заполнить декларацию и уплатить налог.
16 апреля. Налоговые льготы в фонде оплаты труда
Время: с 10:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Правовое обоснование льготы.
Процесс внедрения дополнительных компенсаций.
Сопровождение проекта.
Часто задаваемые вопросы.
17 апреля. Налоговые риски в 2025 году: как сотрудничать с внештатниками, не нарушая закон
Время: с 11:00 до 11:45
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Расскажем, что изменилось для бизнеса после налоговой реформы в 2025 году.
Обсудим, как изменения повлияли на работу с внештатными исполнителями.
Сделаем обзор самых значительных налоговых рисков и расскажем о законных способах их снижения.
Дадим советы, как безопасно сотрудничать с самозанятыми и физлицами, не привлекая внимания ФНC.
23 апреля. DUE DILIGENCE при M&A сделках
Время: с 10:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Юридический due diligence.
Финансовый due diligence.
Налоговый due diligence.
26 апреля. Всероссийская акция для детей «День подорожника»
Время: с 11:00 до 13:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Кто такой СОТ.
Город БезОпасностей.
Безопасность в интернете.
Лаборатория спокойствия.
В финале мероприятия всех ждет «Подорожник-квиз» — веселые и серьезные вопросы для закрепления знаний! А также дипломы героев БезОпасности!
Бухгалтерская конференция «Чего хочет бухгалтер»
Время: —
Формат: онлайн
Стоимость: 990 ₽
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