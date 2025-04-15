Как учитывать доходы на патенте при совмещении с УСН

Ситуация: ИП оказал услуги во время действия патента, а оплата пришла, когда патент уже закончился, как учитывать такой доход? И нужно ли учитывать на патенте услугу, если ее оказали на УСН, а оплата пришла после получения патента?

Согласно разъяснениям Минфина из писем от 10.10.2024 № 03-11-09/98573 и от 16.12.2024 № 03-11-11/126750: если услуга оказана на патенте, но оплата поступила в момент, когда он закончился, то доход учитывается на УСН.

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А если услуга оказана по УСН, но оплата поступила после действия патента по этой деятельности, то доход все равно учитывается на упрощенке.

То есть доход по ПСН признается только тогда, когда была оказана услуга и получена оплата в период действия этого режима.

Если отнести к доходу на ПСН деньги в период действия патента за услуги, которые были оказаны на УСН, то произойдет занижение дохода на упрощенке. А значит, и налоговая база будет занижена, так же как и единый налог.



За занижение налоговой базы, которое привело к недоплате налога, предусмотрена ответственность по ст. 122 НК: штраф в размере 20% от суммы неуплаченного налога. А еще за каждый день просрочки уплаты будут начисляться пени.

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