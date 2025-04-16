ФНС обсудила в Красноярске нюансы рассмотрения налоговых споров

14 апреля прошел второй этап научно-практической конференции, организованной ФНС и Российским государственным университетом правосудия им. В. М. Лебедева на тему «Распределение бремени доказывания в налоговых спорах: проблемы и пути их решения».

Рассказывает Светлана Федоренкова, управляющий партнер коллегии адвокатов Tax&Right.

Конференция в Красноярске стала второй в цикле научно-практических конференций, посвященных проблематике эффективного налогового администрирования. В 2025 году ФНС запланировала четыре конференции в Казани, Красноярске, Томске и Перми. В телеграм-канале конференции «ПНФ-2025» ведутся репортажи с конференций, доступны онлайн-трансляции и запись.

На конференции в Красноярске выступали судьи налоговых составов арбитражных судов разных уровней, включая АС Восточно-Сибирского и Уральского округов, научные сотрудники, представители Правового управления ФНС и бизнес-сообщества.

Специально для читателей Клерк.ру, как участник конференции и практикующий адвокат с налоговой специализацией, обозначу важные моменты дискуссии и ключевые тезисы мероприятия:

обеспечительные меры — статистика по Красноярскому краю: за 2024 год в регионе по налоговым спорам в качестве обеспечительной меры запрошена налогоплательщиками приостановка исполнения решения в 50% случаев обжалований. 75% из них удовлетворены. И только в 3,5% случаев налоговые органы воспользовались правом просить о предоставлении встречного обеспечения (ст. 94 АПК).

предложение «выйти за стандарт» при рассмотрении ходатайств о принятии обеспечительных мер и, к примеру, предлагать заявителям представлять некий бизнес-план по погашению в будущем недоимки — не встретило поддержки со стороны судейского сообщества. Институт встречного обеспечения — мало применяется на практике и такая инициатива от судов не исходит (со слов председателя состава арбитражного суда, в ее личной практике такое было один раз). Комментарий по предложению о бизнес-плане: не в рамках Арбитражно-процессуального кодекса.

принятие одинаковых обеспечительных мер влечет разные правовые последствия: судья 3ААС Михаил Барыкин напомнил, когда налоговым органом в рамках ст.101 НК приняты меры об приостановке операций по счетам, то цель обращения за обеспечительными мерами не достигается даже в случае их удовлетворения, т.к. операции по счету не возобновляются. Это действительно важно учитывать при оценке перспективы обращения в суд об обеспечительных мерах.

Порадовал нас, как налоговых адвокатов, подход судьи кассационного суда Уральского округа, которую, к сожалению, поняли превратно. Говоря о том, что за любым ее решением по налоговым спорам стоит бюджет, Евгения Кравцова подчеркнула, что он пополняется и в том случае, если благодаря решению в его пользу налогоплательщик сможет и дальше работать, пополняя бюджет. На мой взгляд, разумная мысль.

С другой стороны, вынуждены передать бизнесу очередной тревожный сигнал от налоговиков. Виктор Бациев, заместитель руководителя ФНС, завершая дискуссию, призвал отказаться от взаимодействия с техническими контрагентами и использования «серых схем». По его словам, этот инструмент УЖЕ в прошлом, а тех, кто еще использует эти инструменты — ждут в самое ближайшее время жесткие решения.