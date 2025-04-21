Женское предпринимательство: как не сломаться? Разбираемся в стереотипах и вызовах современного общества

В мире, где бизнес и управление часто ассоциируются с мужским успехом, женщины-предприниматели сталкиваются с уникальными вызовами и стереотипами. Но с правильным подходом и уверенностью в себе можно преодолеть любые преграды.

Своим опытом и рекомендациями тем, кто только начинает путь в бизнесе, поделилась Лиана Давидян — предприниматель, наставник по бизнесу.

Стереотипы и предвзятость

Один из главных вызовов для бизнес-леди — борьба со стереотипами. С ними можно столкнуться не только в деловой среде, но и в повседневном общении.

Роль лидера по-прежнему ассоциируют с мужчиной

Многие до сих пор считают, что предпринимательство — это «мужское дело», а женщина если и не должна заниматься только домом и семьей, то все равно находится на вторых позициях. А если она чего-то добилась, то или с помощью «сильного плеча», или ценой отказа от женственности.

Российский бизнес все еще очень мужской. И дело не в том, что известных женщин-предпринимателей значительно меньше — они есть во всех сферах, и в целом гендерное различие не должно влиять на профессионализм. Но этот путь дается им значительно труднее, так как кроме обычных сложностей владельца бизнеса приходится преодолевать стереотипы.

«Я лично неоднократно сталкивалась с открытым и скрытым шовинизмом. Например, будучи руководителем проекта и единственной женщиной, я не была приглашена на официальное подписание подготовленного мною крупного контракта с аргументацией: «Там будут одни мужики». Или, являясь равным партнером в семейном бизнесе, в котором я веду все организационные вопросы, довольно часто сталкиваюсь с ситуациями, когда в процессе переговоров контрагенты адресуют свои уточнения мужчине. Причем делают это не намеренно, а по привычке, исходя из стойкого стереотипа, что мужчина — глава, а женщина — помощница», — отмечает наставник по бизнесу Лиана Давидян.

Для «женского бизнеса» больше подходят «простые и легкие» ниши

Следующим стереотипом является выбор сферы. Традиционно есть области, которые с точки зрения общества более приемлемы для женского предпринимательства (бьюти, мода, дизайн), потому что ошибочно считаются легкими.

Это заблуждение культивируется давно. Ответственность за это частично лежит на женщинах, которые путают хобби с бизнесом.

«Ты должна все успеть»

Еще более глубинным стереотипом, который становится препятствием для самореализации женщин в бизнес-сфере, является желание достичь баланса между ролями предпринимателя, жены, матери. К нему, конечно, надо стремиться. Но в сутках всего 24 часа и в попытке все успеть можно загнать себя в тупик.

Или, еще хуже, начать испытывать чувство вины. Потому что на протяжении веков укреплялся паттерн, который учил девочек быть идеальными женами.

Стереотипы — это всего лишь общественные ожидания, привычные модели поведения и общения. Они не всегда соответствуют реальности. Но на то, чтобы люди действовали и думали без влияния этих установок, необходимо время и усилия.

Как женщине преодолеть стереотипы

Путь женщины-предпринимателя часто начинается с борьбы не с конкурентами, а с общественными установками. Важно понять: эти барьеры — отражение чужих убеждений, а не свидетельство вашей некомпетентности или неспособности управлять собственным бизнесом. Как действовать, если пришлось столкнуться с подобными стереотипами:

Принять, что они есть и не переживать по этому поводу. Нужно научиться распознавать признаки, свидетельствующие о предвзятом отношении, и не позволять им влиять на самооценку.

Точно знайте, в чем вы сильны и грамотно демонстрируйте это. Абсолютно нормально открыто очерчивать границы, за которые вы не позволите перейти шовинисту. Уверенность в компетенциях помогает выстроить уважительное общение и отбросить попытки принизить ваш вклад. Делайте акцент на результатах, а не на одобрении извне.

Периодически напоминайте себе о своих достижениях. Фиксируйте победы — даже маленькие шаги вперед достойны признания. Это формирует устойчивость к внешней критике и усиливает веру в собственный путь.

Найдите ментора или наставника. Это может быть человек из вашей сферы или просто тот, кто умеет слушать и направлять. В диалоге с опытным проводником легче сохранять фокус и принимать уверенные решения.

Станьте вдохновляющим примером. Делитесь своими наработками открыто — это помогает другим не бояться начать. Истории реальных людей сильнее любых теорий, и вы можете стать той самой точкой опоры для кого-то из своего окружения. Так общество будет пополняться успешными и уверенными в себе женщинами-предпринимателями.

Советы по поддержанию баланса

Баланс — это не об идеальном расписании, а об ощущении внутренней гармонии и контроля над своей жизнью. Он достигается умением выстраивать границы и беречь ресурс. Что для этого можно сделать?

Разделяйте работу и личную жизнь. Определите часы, которые вы посвящаете бизнесу, и старайтесь придерживаться графика. Распределяйте время так, как вам удобно в конкретный период жизни. Главное – уметь его контролировать.

Научитесь говорить «нет» другим и себе. Не беритесь за все задачи подряд, умейте отказываться от проектов, которые не соответствуют вашим целям или могут серьезно нарушить баланс.

Находите время для отдыха и хобби. Это обязательно! Важно уметь расслабляться, переключаться, подзаряжать свою «внутреннюю батарейку». Такой подход поможет снять стресс и вернуться к работе с новыми силами.

Женское предпринимательство — это не просто возможность добиться успеха в бизнесе, проявить себя отличным лидером и управленцем, но и шанс изменить общественные стереотипы. Несмотря на все вызовы и препятствия, каждая женщина способна достичь своих целей и реализовать собственный потенциал. Главное — верить в себя и не бояться идти вперед.