Налоговая инспекция тщательно проверяет кассы. Поэтому если организация обнаружила ошибку в чеке, ее нужно оперативно исправить.

Ситуация: организация пробивала эквайринг в период с 2024 по 2025 год, кассового аппарата не было. Как правильно пробить чек коррекции по 2024 году на ФФД 1.2?

Чек коррекции не сильно отличается от обычных чеков, формируемых при расчете с покупателем. Однако в нем каждая корректируемая сумма расчета должна отражаться отдельной строкой. Указание общей суммы корректируемых расчетов недостаточно, так как это не позволяет идентифицировать конкретный расчет.

Оформлять чеки, вести бухгалтерский и налоговый учеты научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Программа обновлена с учетом налоговой реформы 2025 года: в курсе есть новые уроки по зарплате и НДС. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс можно купить со скидкой 72% за 9 900 рублей.

При формировании чека коррекции нужно обратить внимание на несколько реквизитов:

«Признак расчета» (тег 1054) : ФФД 1.2 цифровое значение 1 — «приход»;

«Тип коррекции» (тег 1173) во всех версиях ФФД в данном реквизите отражается причина ведения корректировки: «0» — корректировка проведена самостоятельно;

«Основание для коррекции» (тег 1174) — отражается информация: «Самостоятельная коррекция»;

«Дата документа основания для коррекции» ( тег 1178 ): указывается дата расчета, в отношении которого формируется чек коррекции;

«Номер документа основания» ( тег 1179 ): указывается 0, так как в этом теге отражаются только реквизиты предписания налогового органа;

«Предмет расчета» (тег 1059): ФФД 1.2 обязательно должен отражаться в кассовом чеке коррекции (Наименование, цена, количество, единица измерения).

В одном чеке можно объединить только операции за 1 день. На каждую номенклатуру нужно указывать тег 1059.

Чек коррекции необходимо регистрировать текущим временем, а в теге 1178 нужно указать дату, когда его должны были пробить.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.