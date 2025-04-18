Ситуация: организация пробивала эквайринг в период с 2024 по 2025 год, кассового аппарата не было. Как правильно пробить чек коррекции по 2024 году на ФФД 1.2?
Чек коррекции не сильно отличается от обычных чеков, формируемых при расчете с покупателем. Однако в нем каждая корректируемая сумма расчета должна отражаться отдельной строкой. Указание общей суммы корректируемых расчетов недостаточно, так как это не позволяет идентифицировать конкретный расчет.
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При формировании чека коррекции нужно обратить внимание на несколько реквизитов:
«Признак расчета» (тег 1054): ФФД 1.2 цифровое значение 1 — «приход»;
«Тип коррекции» (тег 1173) во всех версиях ФФД в данном реквизите отражается причина ведения корректировки: «0» — корректировка проведена самостоятельно;
«Основание для коррекции» (тег 1174) — отражается информация: «Самостоятельная коррекция»;
«Дата документа основания для коррекции» (тег 1178): указывается дата расчета, в отношении которого формируется чек коррекции;
«Номер документа основания» (тег 1179): указывается 0, так как в этом теге отражаются только реквизиты предписания налогового органа;
«Предмет расчета» (тег 1059): ФФД 1.2 обязательно должен отражаться в кассовом чеке коррекции (Наименование, цена, количество, единица измерения).
В одном чеке можно объединить только операции за 1 день. На каждую номенклатуру нужно указывать тег 1059.
Чек коррекции необходимо регистрировать текущим временем, а в теге 1178 нужно указать дату, когда его должны были пробить.
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