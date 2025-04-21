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Туристический налог

Туристический налог. Самые важные письма Минфина и ФНС

Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по туристическому налогу. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

Февраль 2025

Письмо

Суть разъяснений

Письмо ФНС от 14.02.2025 № ЕА-4-3/1490@

Сопутствующие услуги войдут в базу по туристическому налогу, но только при одном условии.

Письмо ФНС от 27.01.2025 № СД-4-3/694@

В декларации по турналогу надо указывать идентификационный номер из реестра средств размещения.

Письмо ФНС от 14.02.2025 № ЕА-4-3/1451@

Нулевая ставка туристического налога не освободит от его уплаты.

Письмо ФНС от 14.02.2025 № ЕА-4-3/1489

При простое номера турналога не будет.

Март 2025

Письмо

Суть разъяснений

Письмо ФНС от 18.03.2025 № СД-4-3/2927@

За каждый день с каждой путевки санаторий заплатит 100 рублей турналога.

Письмо Минфина от 21.02.2025 № 03-05-04-06/17121

Нормы НК о туристическом налоге требуют уточнения.

Письмо ФНС от 13.03.2025 № СД-4-3/2818@

Отсутствие деятельности освобождает от подачи декларации по туристическому налогу.

Письмо Минфина от 21.03.2025 № 03-05-04-06/28083

Не все объекты для временного проживания обязаны входить в реестр, поэтому могут не платить турналог.

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