Туристический налог. Самые важные письма Минфина и ФНС

Февраль 2025
Письмо
Суть разъяснений
Письмо ФНС от 14.02.2025 № ЕА-4-3/1490@
Сопутствующие услуги войдут в базу по туристическому налогу, но только при одном условии.
Письмо ФНС от 27.01.2025 № СД-4-3/694@
В декларации по турналогу надо указывать идентификационный номер из реестра средств размещения.
Письмо ФНС от 14.02.2025 № ЕА-4-3/1451@
Нулевая ставка туристического налога не освободит от его уплаты.
Письмо ФНС от 14.02.2025 № ЕА-4-3/1489
При простое номера турналога не будет.
Март 2025
Письмо
Суть разъяснений
Письмо ФНС от 18.03.2025 № СД-4-3/2927@
За каждый день с каждой путевки санаторий заплатит 100 рублей турналога.
Письмо Минфина от 21.02.2025 № 03-05-04-06/17121
Нормы НК о туристическом налоге требуют уточнения.
Письмо ФНС от 13.03.2025 № СД-4-3/2818@
Отсутствие деятельности освобождает от подачи декларации по туристическому налогу.
Письмо Минфина от 21.03.2025 № 03-05-04-06/28083
Не все объекты для временного проживания обязаны входить в реестр, поэтому могут не платить турналог.
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