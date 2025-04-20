Российский IT-дайджест #6 за 14–20 апреля 2025

K2 Cloud мигрировал инфраструктуру 1С «А-Восток» в облако за 20 дней

K2 Cloud завершил миграцию инфраструктуры 1С компании «А-Восток» в облако всего за 20 дней. Проект позволил устранить проблемы с производительностью, масштабируемостью и доступностью системы, критически важной для компании, работающей в нескольких регионах. Было развернуто IaaS-решение с SLA на уровне 99,95% и веб-доступом к 1С. Миграция прошла без потерь данных и с минимальной нагрузкой на ИТ-службу заказчика.

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