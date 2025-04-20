Российский IT-дайджест #6 за 14–20 апреля 2025

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K2 Cloud мигрировал инфраструктуру 1С «А-Восток» в облако за 20 дней
K2 Cloud завершил миграцию инфраструктуры 1С компании «А-Восток» в облако всего за 20 дней. Проект позволил устранить проблемы с производительностью, масштабируемостью и доступностью системы, критически важной для компании, работающей в нескольких регионах. Было развернуто IaaS-решение с SLA на уровне 99,95% и веб-доступом к 1С. Миграция прошла без потерь данных и с минимальной нагрузкой на ИТ-службу заказчика.
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МТС Линк обновил сервис Доски и усилил управление командами
МТС Линк представил обновленную версию сервиса Доски с расширенными возможностями управления: теперь можно назначать администраторов как для отдельных команд, так и для всей организации. Пользователи распределяются по ролям (владелец, администратор, участник). Сервис включен в Единый реестр российского ПО и доступен в серверной и облачной версиях.
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«Яндекс 360» улучшил «Телемост» с помощью YandexGPT
«Яндекс 360» представил обновленный «Телемост» для бизнеса: теперь сервис автоматически создает конспекты видеовстреч с помощью распознавания речи и нейросети YandexGPT. Это позволяет экономить до 10 минут на подготовке итогов. «Телемост» вырос до 2,4 млн пользователей и поддерживает видеоконференции до 1000 участников с демонстрацией экрана в 4K.
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ООО "ЯНДЕКС 360 ДЛЯ БИЗНЕСА"
OkoCRM представил модуль «Финансы» для ускорения сделок
Новый модуль «Финансы» в OkoCRM позволяет сократить цикл сделки на 29% и ускорить оплату на 84%. Система создает ссылки на оплату, отслеживает платежи в карточке сделки, а в будущем планируется интеграция с банками (Сбербанк, Альфа, Точка, Blanc) и добавление финансовых отчетов. Цель — полная автоматизация работы со счетами.
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Cloud.ru запустил первый в России сервис вывода LLM
Cloud.ru представил Evolution ML Inference — облачный сервис для вывода больших языковых моделей (LLM), позволяющий разделять ресурсы GPU и гибко управлять нагрузкой. Поддерживается запуск собственных и открытых моделей из Hugging Face. Решение подойдет компаниям, стремящимся быстро и экономично развернуть ИИ в бизнесе.
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CorpSoft24 стала Центром компетенций по КЭДО от «1С»
Компания CorpSoft24 получила статус Центра компетенций по кадровому электронному документообороту от «1С». Организация планирует развивать это направление и наращивать штат экспертов. Статус подтверждает глубокое знание законодательства, опыта внедрения «1С:Кабинета сотрудника» и работы с КЭДО.
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Автор: Борис Мальцев
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