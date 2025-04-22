Прямые и косвенные расходы: как их разделять

Вопрос разделения прямых и косвенных расходов в налоговом учете часто вызывает споры. Рассматриваем с разных позиций: как все-таки правильно учитывать расходы и не запутаться.

В гл. 25 НК нет методики отнесения затрат к прямым и к косвенным. А в п. 1 ст. 318 НК нет определения прямых расходов. Перечень стоит после слов «к прямым расходам могут быть отнесены, в частности» — а значит, этот список минимально необходимый, но совсем не полный.

НК позволяет организациям самостоятельно определять перечень прямых расходов, которые связаны с производством и реализацией. Способ отнесения следует закрепить в учетной политике.

Однако еще в 2010 году ВАС подчеркнул, что НК не рассматривает распределение расходов в качестве процесса, зависящего исключительно от организации (см. определение ВАС от 13.05.2010 № ВАС-5306/10). Методика классификации расходов должна содержать экономически обоснованные показатели, обусловленные технологическим процессом.

То есть организация вправе в целях налогообложения отнести отдельные затраты, связанные с производством и реализацией к косвенным расходам. Но только в случаях, если их нельзя отнести к прямым, применив экономически обоснованные показатели. Такой же позиции придерживается Минфин в письмах от 11.11.2022 № 03-03-06/1/109963, от 22.03.2021 № 03-03-06/1/20225, от 26.06.2020 № 03-03-07/55268.

Прямые расходы — это не те, которые зависят от объема производства. Это все расходы, которые так или иначе можно отнести на определенный вид продукции.

Если провести аналогию между бухгалтерским и налоговым учетам, то к прямым расходам нужно отнести все затраты, которые отражаются на счетах 20 и 25.

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Согласно ФСБУ 5/2019 себестоимость продукции включает прямые затраты (счет 20) и косвенные (счет 25). В себестоимость не включаются только управленческие расходы (счет 26). То есть «налоговую себестоимость» нужно формировать исходя из состава затрат, учтенных на счетах 20 и 25.

Суммы затрат, которые учитываются для налогообложения, будут отличаться от сумм, принятых в бухучете, однако состав затрат, формирующих себестоимость реализации, должен совпадать.

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