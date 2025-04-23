Можно ли вернуть переплату по налогу на счет другой компании

Если у организации образовалась переплата на ЕНС, то ее можно зачесть в счет других налогов или вернуть. Разбираемся, можно ли перечислить сумму на счет другой компании.

Ситуация: у организации образовалось положительное сальдо на ЕНС (переплата). Также она должна другой компании. Можно ли зачесть сумму в счет долга с помощью перевода?

Вернуть переплату по налогу на чужой расчетный счет нельзя. Можно написать заявление на возврат положительного сальдо, получить деньги на расчетный счет и перечислить их контрагенту.

Есть и другой вариант. Можно заполнить заявление на зачет положительного сальдо ЕНС в счет уплаты налога за третье лицо (вашего контрагента). Деньги переведут на его ЕНС и они останутся там для уплаты налогов. Контрагент также сможет вернуть их на свой расчетный счет по заявлению.

Однако ранее ФНС писала, что такая операция часто привлекает внимание инспекторов. Особенно, если сумма большая — в этом случае организации грозит уголовная ответственность.

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Также есть постановление семнадцатого ААС от 11.10.2024 № 17АП-7901/2024-АК по делу № А60-13370/2024. Суть дела такова: организация обратилась в суд, так как налоговая отказалась вернуть переплату с ЕНС, и суд поддержал ее позицию. Деньги, которые стали источником формирования положительного сальдо ЕНС, поступили на расчетный счет организации не из-за осуществления реальной хозяйственной деятельности.

Так как при перечислении спорной суммы на ЕНС организация преследовала иную цель, нежели исполнение обязанности по уплате налогов, суд согласился с доводами ФНС.

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