В России 46 удостоверяющих центров с правом выдавать электронную подпись

Рынок поделен между крупными банками, госкорпорациями и IT-компаниями, включая Т-Банк, Альфа-Банк, ВТБ, «ВымпелКом», «Сбер», «Газпром», «Гринатом», «Тензор» и «Атлас-Карт». С 2021 года число игроков сократилось в 10 раз из-за ужесточения гостребований, в том числе повышение капитала до 1 млрд руб. и обязательное страхование точек выдачи.

Рынок сегментирован на B2G (госсектор), B2B (корпоративный сектор) и B2C (потребительский сектор). В B2G и B2B используется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), в B2C — усиленная неквалифицированная и простая.

В B2G и B2B изменений не прогнозируют, но сегмент B2C только развивается, сейчас освоен на 0,5%. Ожидается, что за пять лет будет оцифровано 50% документооборота между бизнесом и физлицами, что даст импульс рынку.

По данным Sign.Me, электронные подписи в России чаще всего используют генеральные директора, топ-менеджеры (82%), бухгалтеры (73%), индивидуальные предприниматели (61%) и IT-специалисты (70%). Основная цель — открытие юрлиц, подача отчетности и документооборот. Наиболее популярны подписи в банкинге (64%), автомобильно-логистической сфере(63%) и недвижимости (60%).

Для компаний электронные подписи открывают доступ к электронным торгам, включая госзакупки, переводу документооборота с госорганами в цифровой вид, сдаче отчетности, отправке запросов и подписанию контрактов с контрагентами из других регионов без очных встреч. Также подписи позволяют дистанционно проводить банковские операции.

Топ российских компаний, которые занимаются разработкой сервисов для электронного подписания документов: