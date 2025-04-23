В России 46 удостоверяющих центров с правом выдавать электронную подпись

Рынок сегментирован на B2G (госсектор), B2B (корпоративный сектор) и B2C (потребительский сектор). В B2G и B2B используется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), в B2C — усиленная неквалифицированная и простая.
В B2G и B2B изменений не прогнозируют, но сегмент B2C только развивается, сейчас освоен на 0,5%. Ожидается, что за пять лет будет оцифровано 50% документооборота между бизнесом и физлицами, что даст импульс рынку.
По данным Sign.Me, электронные подписи в России чаще всего используют генеральные директора, топ-менеджеры (82%), бухгалтеры (73%), индивидуальные предприниматели (61%) и IT-специалисты (70%). Основная цель — открытие юрлиц, подача отчетности и документооборот. Наиболее популярны подписи в банкинге (64%), автомобильно-логистической сфере(63%) и недвижимости (60%).
Для компаний электронные подписи открывают доступ к электронным торгам, включая госзакупки, переводу документооборота с госорганами в цифровой вид, сдаче отчетности, отправке запросов и подписанию контрактов с контрагентами из других регионов без очных встреч. Также подписи позволяют дистанционно проводить банковские операции.
Топ российских компаний, которые занимаются разработкой сервисов для электронного подписания документов:
СКБ Контур — широкий спектр решений для автоматизации документооборота, включая электронную подпись, что значительно упрощает процессы для бизнеса. Выручка за 2024 год — 40,4 млрд руб.
1С — встроенный модуль «1С:ЭДО» позволяет работать с МЧД и проверять электронные документы, полученные от контрагентов. Подходит для среднего и крупного бизнеса, холдинговых структур с документооборотом по сотням и тысячам сделок в месяц. Среди пользователей — Татнефть, компания TNT.
Эльба предлагает простое и интуитивно понятное решение для электронного документооборота, идеально подходящее для малых и средних предприятий. Выручка за 2024 год составила 658,8 млн руб.
Sign.Me фокусируется на быстроте и удобстве использования, предлагая пользователям возможность подписывать документы в один клик. Выручка за 2024 год составила 326 млн руб.
Nopaper обеспечивает простоту интеграции электронных подписей с другими системами и высокий уровень защиты данных. Среди крупных клиентов — Альфастрахование, федеральный интегратор ХОСТ, сервис онлайн-бухгалтерии Кнопка.
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