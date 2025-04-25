Обособленное подразделение закрылось: что делать с декларацией по налогу на прибыль

Если у организации закрылось обособленное подразделение, то неясно: исчислять ли авансовые платежи.

Ежемесячные авансы за периоды после закрытия обособленного подразделения не рассчитываются и не уплачиваются согласно письму Минфина от 25.08.2021 № 03-03-06/1/68414.

Налог на прибыль в бюджет субъекта по ликвидируемым подразделениям по п. 2 ст. 288 НК нужно уплачивать по месту нахождения головной организации в случае закрытия.

И не уплаченные авансы за квартал, в котором подразделение было снято с учета, нужно уплатить по месту учета головного подразделения согласно п. 2 ст. 288 НК.

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Если подразделение было закрыто до наступления срока уплаты ежемесячных платежей, нужно подать уточненную декларацию, чтобы их снять. Одновременно с этим нужно увеличить платежи по головному подразделению или другому обособленному.

Корректировки вносятся в отчетность за последний отчетный период до закрытия обособленного подразделения. Такой вывод следует из письма ФНС от 07.04.2011 № КЕ-4-3/5530@ и Минфина от 24.02.2009 № 03-03-06/1/82.

После уточнения распределения авансов после закрытия ОП у организации формируется корректная сумма в строке 121 декларации по налогу на прибыль.

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