Российский IT-дайджест #7 за 21–25 апреля 2025

OkoCRM ускорила сбор лидов с сайтов в 5 раз

OkoCRM выпустила расширение OkoParser для Chrome, позволяющее в пять раз быстрее собирать лиды с сайтов без прямой интеграции. Инструмент автоматически создает и заполняет карточки сделок. Настроив парсинг один раз, менеджер может переносить данные в CRM одним кликом. По оценкам компании, это сокращает время создания сделки с нескольких минут до 10 секунд. OkoParser полезен для работы с вакансиями, недвижимостью, тендерами и объявлениями.

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