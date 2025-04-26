Российский IT-дайджест #7 за 21–25 апреля 2025

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Модульбанк запустил бухгалтерию для маркетплейсов на УСН с НДС
Модульбанк предложил тариф для продавцов на маркетплейсах на УСН с НДС. Он включает бухгалтерию, налоговый учет, ЭДО, учет в «1С», взаимодействие с налоговой и сопровождение проверок. Поддержка доступна в чате и Telegram.
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SL Soft и Maintex расширяют функционал бизнес-приложений
SL Soft и Maintex заключили партнерство для интеграции платформы Visitech и опыта Maintex в оптимизации ремонтов на предприятиях. Visitech помогает цифровизировать процессы в промышленности.
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OkoCRM ускорила сбор лидов с сайтов в 5 раз
OkoCRM выпустила расширение OkoParser для Chrome, позволяющее в пять раз быстрее собирать лиды с сайтов без прямой интеграции. Инструмент автоматически создает и заполняет карточки сделок. Настроив парсинг один раз, менеджер может переносить данные в CRM одним кликом. По оценкам компании, это сокращает время создания сделки с нескольких минут до 10 секунд. OkoParser полезен для работы с вакансиями, недвижимостью, тендерами и объявлениями.
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Рег.ру запустила облачное решение для работы с «1С»
«Рег.ру» предложила облачный сервис для «1С» с готовым кластером серверов на AMD Epyc и NVMe-дисках. Решение ориентировано на компании и аутсорс-разработчиков.
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ГК «Цифра» создала систему управления для горно-обогатительных комплексов
ГК «Цифра» разработала «Горный MES» на платформе ZIIoT для управления всеми этапами добычи и обогащения сырья, с возможностью поэтапного внедрения модулей.
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ГК «Цифра»
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Автор: Борис Мальцев
Хотите, чтобы новости вашей компании появились в следующем обзоре? Присылайте их на почту: tot@klerk.ru
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